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«Филфак» победил Первый канал

13 апреля
2017 год

Новости кино >>
13 апреля 2017
10 апреля на ТНТ стартовал новый комедийный сериал «Филфак» с Александрой Бортич, Ефимом Шифриным и Денисом Парамоновым в главных ролях.

«Филфак» победил Первый канал

Три премьерные серии посмотрело 14,6% отечественных телезрителей в возрасте от 14 до 44 лет (по данным Mediascope Russia) — целевой аудитории канала. Благодаря «Филфаку» ТНТ лидирует в слоте с 20:30 до 22:00, победив в жёсткой конкурентной борьбе и оставив позади Первый канал и СТС.

По молодёжной аудитории 18-30 показатели «Филфака» ещё внушительнее — доля составила 19%. У ближайшего преследователя, Первого канала — 9,7%.

«Филфак» рассказывает про трёх друзей, оказавшихся в девичьем царстве — на филологическом факультете. Главный герой Миша Соломонов наивен, романтичен и отзывчив, он пишет стихи, не умеет говорить нет и безнадёжно влюблён в однокурсницу Лену. Его лучшие друзья — угрюмый ботаник Рома Бабин, которому не интересен противоположный пол и чьё главное увлечение — онлайн-игра, и его полная противоположность, безрезультатно мечтающий о сексе остряк Женя Морозов, чья нелепая внешность и своеобразный юмор никак не помогают ему завоевать расположение девушек. Соперник Миши — бывший парень Лены с факультета физкультуры Боря, который из всей литературы признаёт только «Спорт-Экспресс».
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№ 1
Irdy (Ростов-на-Дону)   13.04.2017 - 11:49
А чего тогда все пишут, что унылое Г? читать далее>>
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