«Филфак» победил Первый канал

10 апреля
на ТНТ стартовал новый комедийный сериал «Филфак»
с Александрой Бортич
, Ефимом Шифриным
и Денисом Парамоновым
в главных ролях.
Три премьерные серии посмотрело 14,6%
отечественных телезрителей в возрасте от 14 до 44 лет (по данным Mediascope Russia) — целевой аудитории канала. Благодаря «Филфаку»
ТНТ лидирует в слоте с 20:30 до 22:00, победив в жёсткой конкурентной борьбе и оставив позади Первый канал и СТС.
По молодёжной аудитории 18-30 показатели «Филфака»
ещё внушительнее — доля составила 19%
. У ближайшего преследователя, Первого канала — 9,7
%.
«Филфак» рассказывает про трёх друзей, оказавшихся в девичьем царстве — на филологическом факультете. Главный герой Миша Соломонов наивен, романтичен и отзывчив, он пишет стихи, не умеет говорить нет и безнадёжно влюблён в однокурсницу Лену. Его лучшие друзья — угрюмый ботаник Рома Бабин, которому не интересен противоположный пол и чьё главное увлечение — онлайн-игра, и его полная противоположность, безрезультатно мечтающий о сексе остряк Женя Морозов, чья нелепая внешность и своеобразный юмор никак не помогают ему завоевать расположение девушек. Соперник Миши — бывший парень Лены с факультета физкультуры Боря, который из всей литературы признаёт только «Спорт-Экспресс».
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