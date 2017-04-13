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«Корона» и «Война и мир» номинированы на телевизионную премию BAFTA

13 апреля
2017 год

Новости кино >>
13 апреля 2017
Оглашён список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), чья церемония вручения состоится в Лондоне 14 мая.

«Корона» и «Война и мир» номинированы на телевизионную премию BAFTA

Среди сериалов по количеству номинаций BAFTA TV Awards лидирует «Корона», посвящённая жизни королевы Елизаветы II. На её счету 5 возможных наград в категориях «Лучший актёр второго плана» (Джаред Харрис и Джон Литгоу), «Лучшая актриса второго плана» (Ванесса Кирби), «Лучшая актриса» (Клер Фой) и «Лучший драматический сериал».

За звание лучшего сериала поборется экранизация классического романа Льва Толстого «Война и мир» с Полом Дано и Лили Джеймс. Кроме того, премии могут получить «Ночной администратор», «Флибэг», «Счастливая долина», «Дамилола» и «Убита моим отцом».

Не забыли британцы и про Бенедикта Камбербэтча. Его имя числится среди соискателей премии в номинации «Лучший актёр», куда он попал, сыграв короля Ричарда III в «Пустой короне», основанной на исторических пьесах Уильяма Шекспира. Телешоу также претендует на награду в категории «Лучший мини-сериал».
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