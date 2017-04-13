«Корона» и «Война и мир» номинированы на телевизионную премию BAFTA

Оглашён список номинантов на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA)
, чья церемония вручения состоится в Лондоне 14 мая
.
Среди сериалов по количеству номинаций BAFTA TV Awards
лидирует «Корона»
, посвящённая жизни королевы Елизаветы II. На её счету 5 возможных наград в категориях «Лучший актёр второго плана» (Джаред Харрис
и Джон Литгоу
), «Лучшая актриса второго плана» (Ванесса Кирби
), «Лучшая актриса» (Клер Фой
) и «Лучший драматический сериал».
За звание лучшего сериала поборется экранизация классического романа Льва Толстого «Война и мир»
с Полом Дано
и Лили Джеймс
. Кроме того, премии могут получить «Ночной администратор»
, «Флибэг»
, «Счастливая долина»
, «Дамилола»
и «Убита моим отцом»
.
Не забыли британцы и про Бенедикта Камбербэтча
. Его имя числится среди соискателей премии в номинации «Лучший актёр», куда он попал, сыграв короля Ричарда III в «Пустой короне»
, основанной на исторических пьесах Уильяма Шекспира
. Телешоу также претендует на награду в категории «Лучший мини-сериал».
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