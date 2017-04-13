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Мединский требует больше зрителей

13 апреля
2017 год

Новости кино >>
13 апреля 2017
Владимиру Мединскому не нравится то, как тратятся бюджетные средства на кино, в связи с чем он предложил ввести новые критерии эффективности для крупнейших кинокомпаний.

Владимир Мединский
фото: Максим Стулов

Как считает министр культуры Российской Федерации, за каждые 100 рублей, полученные компаниями через государственный Фонд кино, им следует приводить в кинотеатр как минимум одного зрителя. Следовательно, если кинокомпании досталось от Фонда кино 100 млн руб. на производство фильма, то его должны посмотреть в кинотеатрах не меньше 1 млн зрителей. В случае невыполнения данного условия компания исключается из списка лидеров отрасли и теряет право на финансирование проектов из бюджета в приоритетном порядке.

Соответствующие изменения Министерство культуры планирует внести в очередное ежегодное соглашение с Фондом кино, на основании которого фонд получает финансирование из бюджета. По словам представителя Минкульта, у министерства есть такое предложение: «Мы считаем, что кинокомпании-лидеры могут эффективнее тратить государственные деньги. Нам важнее всего, чтобы профинансированное из бюджета кино посмотрели максимум зрителей». Эту новость подтвердил и исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев: «В прошлый четверг фонд получил проект соглашения от Министерства культуры с пунктом про 100 руб. за зрителя. Сейчас мы проводим консультации с отраслью о выполнимости таких показателей». Впрочем, продюсеры из компаний-лидеров выразили согласие по данному пункту. В частности, Фёдор Бондарчук заявил: «Если взять последние годы и фильмы Art Pictures, то наше соотношение лучше, чем 100 руб. за зрителя, и если будут выдвинуты условия с таким показателем, мы готовы их принять».

Кроме того, Минкультуры предлагает ограничить объём финансирования одного фильма из бюджета 400 млн руб., а срок производства ленты, получившей поддержку, - тремя годами. Также чиновники настаивают, чтобы фонд вообще не финансировал ленты, если его эксперты прогнозируют картине кассу менее 250 млн руб. Продюсеры заранее, ещё на этапе защиты, должны будут сообщить дату проката фильма и менять её только при уведомлении фонда за 3 месяца до начала проката. Помимо этого Мединский настаивает на праве вето при финансировании проектов Фондом кино, объясняя тем, что ему не хочется повторения ситуации с «Левиафаном», профинансированным из госбюджета и порочащим страну.
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№ 2
G@ryVan (St.Peterburg)   13.04.2017 - 14:56
Вот, придурок! Ну, почему он ещё не на Колыме, или не в солнечном Магадане? Не нравится, как тратятся деньги на культуру? А кто их тратит, как ни Министерство Культуры, во главе с этим индюком? Из... читать далее>>
№ 1
Юнкер Ничволодов (Москва)   13.04.2017 - 14:27
Оооо! Бесценное фото. Ребята, ценю ваш юмор. Поржал. От нашего стола - вашему столу (а если загоните в бан, то будете, по выражению Проханова, "бяки-закаляки"))) Сами первые дразнитесь, ржете,... читать далее>>
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