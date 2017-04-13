Изабель Юппер стала лицом Каннского кинофестиваля

Изабель Юппер
стала лицом одной из программ Каннского кинофестиваля
- «Женщины в движении»
(Women in Motion).
Известная французская актриса сменила на этом посту Джейн Биркин
и Фрэнсис Макдорманд
, украсив собой официальный постер программы мероприятий.
Главным событием программы станет церемония вручения премии Motion Awards, которая состоится 21 мая. В прошлом году награду вручили Джине Дэвис
и Сьюзен Сарандон
, воссоединившимся по случаю 25-летия картины Ридли Скотта «Тельма и Луиза»
.
Программа «Женщины в движении» направлена на освещение достижений женщин в кино - перед камерой и за камерой. Она пройдёт параллельно с кинофестивалем, которому в этом году исполняется 70
лет.
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