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Изабель Юппер стала лицом Каннского кинофестиваля

13 апреля
2017 год

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13 апреля 2017
Изабель Юппер стала лицом одной из программ Каннского кинофестиваля - «Женщины в движении» (Women in Motion).

Изабель Юппер стала лицом Каннского кинофестиваля

Известная французская актриса сменила на этом посту Джейн Биркин и Фрэнсис Макдорманд, украсив собой официальный постер программы мероприятий.

Главным событием программы станет церемония вручения премии Motion Awards, которая состоится 21 мая. В прошлом году награду вручили Джине Дэвис и Сьюзен Сарандон, воссоединившимся по случаю 25-летия картины Ридли Скотта «Тельма и Луиза».

Программа «Женщины в движении» направлена на освещение достижений женщин в кино - перед камерой и за камерой. Она пройдёт параллельно с кинофестивалем, которому в этом году исполняется 70 лет.
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Изабель Юппер
Изабель Юппер
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