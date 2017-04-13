Выпейте чёрный кофе Дэвида Линча

В России впервые появится бренд David Lynch Signature Cup Organic Coffee.
В сети кофеен «Даблби» теперь можно заказать фирменный чёрный кофе Дэвида Линча
. Бренд David Lynch Signature Cup Organic Coffee существует с 2006 года, но в России представлен впервые.
Акцию приурочили к выходу документальной картины «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве»
. Сегодня, 13 апреля
, в один день с премьерой ленты, в московских и петербургских кофейнях можно будет купить кофе, к которому прилагается специальный стикер с культовым режиссёром.
Если захотите выпить кофе от Линча
, то отправляйтесь по нижеследующим адресам. В Москве - Милютинский переулок, 3, Новодевичий проезд, 4, и Большая Бронная, 15/8. В Санкт-Петербурге — Кузнечный переулок, 4, и Кронверкский проспект, 65.
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