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Выпейте чёрный кофе Дэвида Линча

13 апреля
2017 год

Новости кино >>
13 апреля 2017
В России впервые появится бренд David Lynch Signature Cup Organic Coffee.

Выпейте чёрный кофе Дэвида Линча

В сети кофеен «Даблби» теперь можно заказать фирменный чёрный кофе Дэвида Линча. Бренд David Lynch Signature Cup Organic Coffee существует с 2006 года, но в России представлен впервые.

Акцию приурочили к выходу документальной картины «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве». Сегодня, 13 апреля, в один день с премьерой ленты, в московских и петербургских кофейнях можно будет купить кофе, к которому прилагается специальный стикер с культовым режиссёром.

Если захотите выпить кофе от Линча, то отправляйтесь по нижеследующим адресам. В Москве - Милютинский переулок, 3, Новодевичий проезд, 4, и Большая Бронная, 15/8. В Санкт-Петербурге — Кузнечный переулок, 4, и Кронверкский проспект, 65.
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Выпейте чёрный кофе Дэвида Линча фотографии
Выпейте чёрный кофе Дэвида Линча фотографии
Выпейте чёрный кофе Дэвида Линча фотографии
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