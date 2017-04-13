Джуд Лоу обернулся Дамблдором

Согласно заявлению президента Warner Bros. Pictures Тоби Эммериха
, Джуд Лоу
согласился сыграть волшебника Альбуса Дамблдора в продолжении картины «Фантастические твари и где они обитают»
.
Лоу
предстанет в образе молодого профессора трансфигурации Дамблдора, который впоследствии станет директором школы чародейства и волшебства Хогвартс. Создатели сиквела также планируют расширить роль Джонни Деппа
, решившего стать злым магом Геллертом Гриндевальдом. Ещё одним ключевым персонажем станет герой Эзры Миллера
. Разумеется, Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн
) будет находиться в центре сюжета.
Режиссёрское кресло вновь займёт Дэвид Йейтс
, работавший над первой частью. Съёмки картины начнутся летом в Париже и Великобритании.
Вторые «Фантастические твари»
появятся на больших экранах планеты 15 ноября 2018
года.
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