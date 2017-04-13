Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джуд Лоу обернулся Дамблдором

13 апреля
2017 год

Новости кино >>
13 апреля 2017
Согласно заявлению президента Warner Bros. Pictures Тоби Эммериха, Джуд Лоу согласился сыграть волшебника Альбуса Дамблдора в продолжении картины «Фантастические твари и где они обитают».

Джуд Лоу обернулся Дамблдором

Лоу предстанет в образе молодого профессора трансфигурации Дамблдора, который впоследствии станет директором школы чародейства и волшебства Хогвартс. Создатели сиквела также планируют расширить роль Джонни Деппа, решившего стать злым магом Геллертом Гриндевальдом. Ещё одним ключевым персонажем станет герой Эзры Миллера. Разумеется, Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн) будет находиться в центре сюжета.

Режиссёрское кресло вновь займёт Дэвид Йейтс, работавший над первой частью. Съёмки картины начнутся летом в Париже и Великобритании.

Вторые «Фантастические твари» появятся на больших экранах планеты 15 ноября 2018 года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джонни Депп узнает, где обитают фантастические твари
Франшиза «Фантастические твари и где они обитают» будет включать 5 фильмов
персоны
Джонни ДеппДэвид Йейтс (II)Джуд ЛоуЭзра МиллерЭдди РедмэйнТоби Эммерих
фильмы
Фантастические твари и где они обитают

фотографии >>
Джуд Лоу обернулся Дамблдором фотографии
Джуд Лоу обернулся Дамблдором фотографии
Джуд Лоу в сериале «Молодой папа»
Джуд Лоу
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Мужик Е   13.04.2017 - 14:58
Блин, до чего же Лоу на этой фотке на Навального похож! ) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Бездушный
12 июля скончался актёр Сергей Бездушный.
Тамара Миансарова
12 июля скончалась певица Тамара Миансарова.
Александр Майоров
11 июля ушёл из жизни режиссёр Александр Майоров.
Ирина Бунина
9 июля ушла из жизни актриса Ирина Бунина.

День рождения >>

Валерий Бабятинский
Данила Дунаев
Евгения Крегжде
Агния Кузнецова
Константин Милованов
Геннадий Полока
Константин Силаков
Александр Хвыля
Антон Шурцов
Жанна Эппле
Ян Майкл Винсент
Ирен Жакоб
Селия Имри
Дайана Крюгер
Венсан Линдон
Терри О'Куин
Лана Паррилла
все родившиеся 15 июля >>

Афиша кино >>

Жил-был кот
комедия, приключения
Япония, 2016
Берлинский синдром
триллер, экранизация
Австралия, 2017
Блокбастер
криминальный фильм, трагикомедия
Россия, 2017
Выстрел в пустоту
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2017
Дикая история
комедия, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2017
Планета обезьян: Война
боевик, драма, приключения, фэнтези
США, 2017
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
детский фильм, приключения
Китай, США, 2016
Чёрная вода
фильм ужасов
Россия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью