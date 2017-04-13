Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в основной конкурс Каннского биеннале

13 апреля
2017 год

Новости кино >>
13 апреля 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева включена в основной конкурс юбилейного Каннского биеннале.

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в основной конкурс Каннского биеннале

«Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева "Нелюбовь" вошёл в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Семидесятый Каннский кинофестиваль пройдёт с 17 по 28 мая. Президентом жюри основного конкурса станет режиссёр Педро Альмодовар», — говорится в сообщении пресс-службы кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн».

Александр Роднянский, продюсер фильма: «Звягинцев – выдающийся русский художник, признанный далеко за пределами своей страны, каждый его фильм становился кинематографическим событием, и я надеюсь, что новый не будет исключением. Вслед за "Еленой" и "Левиафаном", "Нелюбовь" стала нашим третьим совместным проектом, в котором режиссёр исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод. "Нелюбовь" была произведена без государственного финансирования, при поддержке российского предпринимателя и продюсера Глеба Фетисова, за что мы ему искренне благодарны.
Это эмоциональная история, пронзительно артикулирующая самое важное в человеческих отношениях. Звягинцев исследует поступки и мотивы поведения своих героев в привычных для зрителя бытовых обстоятельствах. И, как всегда, за частной историей конкретных людей – глубокое размышление о человеческой природе».

Следует отметить, что картинам Звягинцева неоднократно вручали призы на Каннском фестивале. «Изгнание» получило Золотую пальмовую ветвь за лучшую мужскую роль, «Елена» - специальный приз программы «Особый взгляд», а «Левиафан» был отмечен наградой за сценарий.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Андрей Звягинцев занимается «Нелюбовью»
Андрей Звягинцев снимет фильм «Нелюбовь»
Поиск по меткам
Каннский кинофестивальРоссийские фильмы
персоны
Педро АльмодоварАндрей ЗвягинцевАлександр Роднянский
фильмы
ЕленаИзгнаниеЛевиафан

фотографии >>
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в основной конкурс Каннского биеннале фотографии
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в основной конкурс Каннского биеннале фотографии
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в основной конкурс Каннского биеннале фотографии
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в основной конкурс Каннского биеннале фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Иван Хакана
10 апреля ушёл из жизни актёр Иван Хакана.
Гиви Берикашвили
10 апреля ушёл из жизни актёр Гиви Берикашвили.
Владимир Матвеев
10 апреля скончался актёр Владимир Матвеев.
Геннадий Ильин
9 апреля ушёл из жизни актёр Геннадий Ильин.
Георгий Гречко
8 апреля скончался космонавт Георгий Гречко.

День рождения >>

Галина Калиновская
Дина Корзун
Юрий Мажуга
Дмитрий Мазуров
Татьяна Монахова
Татьяна Паркина
Сергей Шнуров
Владимир Яворский
Алексей Ярмилко
Агостина Белли
Говард Кил
Серджиу Николаеску
Рон Перлман
Морис Роне
Эдвард Фокс
Ольга Чехова
все родившиеся 13 апреля >>

Афиша кино >>

Ой, мамочки!
комедия
Франция, 2017
Барбадог
детский фильм, приключения
Россия, 2015
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
биография
Дания, США, 2016
Жена смотрителя зоопарка
биография, военный фильм, драма, экранизация
США, 2017
Киллер поневоле
комедия
Бельгия, Франция, 2016
Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
биография, мелодрама, спортивный фильм
Германия, Финляндия, Швеция, 2016
Фантастическая любовь и где её найти
комедия, фэнтези
Великобритания, США, 2016
Форсаж 8
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, Франция, Япония, 2017
Яна+Янко
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Время первых
драма, исторический фильм
Россия, 2017
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью