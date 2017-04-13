«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в основной конкурс Каннского биеннале

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева
включена в основной конкурс юбилейного Каннского биеннале
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«Фильм российского режиссёра Андрея Звягинцева "Нелюбовь" вошёл в основной конкурс Каннского кинофестиваля. Семидесятый Каннский кинофестиваль пройдёт с 17 по 28 мая. Президентом жюри основного конкурса станет режиссёр Педро Альмодовар», —
говорится в сообщении пресс-службы кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн».
Александр Роднянский, продюсер фильма: «Звягинцев – выдающийся русский художник, признанный далеко за пределами своей страны, каждый его фильм становился кинематографическим событием, и я надеюсь, что новый не будет исключением. Вслед за "Еленой" и "Левиафаном", "Нелюбовь" стала нашим третьим совместным проектом, в котором режиссёр исследует состояние современного общества, на этот раз рассказывая о семье, переживающей сложнейший развод. "Нелюбовь" была произведена без государственного финансирования, при поддержке российского предпринимателя и продюсера Глеба Фетисова, за что мы ему искренне благодарны.
Это эмоциональная история, пронзительно артикулирующая самое важное в человеческих отношениях. Звягинцев исследует поступки и мотивы поведения своих героев в привычных для зрителя бытовых обстоятельствах. И, как всегда, за частной историей конкретных людей – глубокое размышление о человеческой природе».
Следует отметить, что картинам Звягинцева
неоднократно вручали призы на Каннском фестивале. «Изгнание»
получило Золотую пальмовую ветвь за лучшую мужскую роль, «Елена»
- специальный приз программы «Особый взгляд», а «Левиафан»
был отмечен наградой за сценарий.
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