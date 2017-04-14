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Сергей Бурунов, Михаил Трухин и Семён Трескунов поменяли фамилии

14 апреля
2017 год

Новости кино >>
14 апреля 2017
Стартовали съёмки сериала с рабочим названием «Ивановы-Ивановы» производства канала СТС и студии Yellow, Black and White. В новой комедии Антона Федотова, которую зрителям СТС покажут уже в новом телесезоне, заняты Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Семён Трескунов, Анна Уколова, Александра Флоринская, Юрий Ицков и Алексей Лукин.

Сергей Бурунов, Михаил Трухин и Семён Трескунов поменяли фамилии

Порой родителям кажется, что их ребенка подменили… а две семьи Ивановых с Юга России в этом просто уверены: спустя 16 лет однофамильцы узнают, что их детей перепутали в роддоме. Как быть, если любимый сын на самом деле не родной, а твою кровиночку воспитывают чужие люди? Ещё и в роскоши, которая тебе даже не снилась. И как он примет своих новых, но уж больно бедных родственников?

Виталий Шляппо, генеральный продюсер сериала: «Идею проекта мы увидели в одной телепрограмме много лет назад. Там был сюжет о том, как в роддоме перепутали девочек, о путанице узнали только тогда, когда девочки выросли – и вот две семьи сидели в студии и не знали, как жить дальше. Мы подумали: действительно, а как жить дальше? Так появился проект "Ивановы-Ивановы"».

Сергей Бурунов, Михаил Трухин и Семён Трескунов поменяли фамилии

В первый съёмочный день два клана Ивановых выясняли отношения в гостиной загородного дома. С одной стороны семья бедных Ивановых – Лёша (Трухин), Лида (Уколова) и Данила (Трескунов), с другой – хозяева особняка Антон (Бурунов), Полина (Флоринская) и Иван (Лукин).

Семён Трескунов: «Мне обычно предлагают таких "ботанов", поэтому я стараюсь каждый раз привнести что-то новое. Данила – типичный интроверт, который разбирается в компьютерах. Он – супернесконцентрированный мальчик, а я хочу, чтобы он стал более основательным».

Сергей Бурунов, Михаил Трухин и Семён Трескунов поменяли фамилии

На белоснежном столе Ивановых – свежие фрукты, десерты и мясные деликатесы. За съедобный реквизит в сериале отвечает шеф-повар Вячеслав Аратов, чьи кулинарные шедевры украшают сериалы «Кухня» и «Отель Элеон». Художники этих проектов отвечали и за создание среды обитания Ивановых. Двухэтажный дом на юге Подмосковья специалисты превратили в роскошный особняк, добавив к хозяйской мебели XIX века большой обеденный стол, семейные портреты и фамильный герб Ивановых. С лёгкой руки художников интерьеры дома дополнились винным погребом, бильярдной, рабочим кабинетом и гончарной мастерской, в которой предстоит работать героине Александры Флоринской. По сюжету, владелица особняка занимает свободное время лепкой изящных горшков, что потребует определённых навыков и от самой актрисы, которая перед съёмкой возьмёт мастер-класс по гончарному делу. Новый опыт ждёт и Сергея Бурунова, которому придётся без помощи дублёров прыгать в пустой бассейн.

Александр Ким, художник-постановщик: «Изначально мы хотели строить декорации в павильоне и даже успели разработать макеты. Хотелось создать роскошный дом в классическом стиле, с камином и лепниной. А параллельно велись поиски подходящего объекта. И вот, спустя 3 месяца, нашёлся современный особняк, сделанный дорого и со вкусом, который нам идеально подошёл».

Сергей Бурунов, Михаил Трухин и Семён Трескунов поменяли фамилии

Евгений Юранов, продюсер: «Наши авторы разошлись не на шутку, поэтому в проекте будет много трюков, которые актёры попробуют сделать самостоятельно. У нас будут гореть дома, тонуть дорогие машины, летать вертолет с подвешенным к нему дачным туалетом. Наших актёров ждут гонки на мотоцикле, езда привязанными к бамперу и множество других экстремальных вещей».
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Сергей Бурунов, Михаил Трухин и Семён Трескунов поменяли фамилии фотографии
Сергей Бурунов, Михаил Трухин и Семён Трескунов поменяли фамилии фотографии
Сергей Бурунов, Михаил Трухин и Семён Трескунов поменяли фамилии фотографии
Сергей Бурунов, Михаил Трухин и Семён Трескунов поменяли фамилии фотографии
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