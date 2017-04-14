Таппенс Мидлтон и Макс Римельт вновь испытают «Восьмое чувство»

Второй сезон научно-фантастического триллера сестёр Вачовски «Восьмое чувство»
обзавёлся официальным трейлером.
Сериал поведает нам о том, что нового произошло в жизни восьмерых незнакомцев, проживающих в разных частях света, которые обнаружили эмоциональную и психологическую связь друг с другом.
В главных ролях Таппенс Мидлтон
, Макс Римельт
, Тина Десай
, Брайан Дж. Смит
, Тоби Онвумере
, Мигель Анхель Сильвестри
, Бэ Ду-на
и Джейми Клейтон
.
Премьера второго сезона «Восьмого чувства»
состоится на потоковом сервисе Netflix 5 мая.
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