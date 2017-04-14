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Таппенс Мидлтон и Макс Римельт вновь испытают «Восьмое чувство»

14 апреля
2017 год

Новости кино >>
14 апреля 2017
Второй сезон научно-фантастического триллера сестёр Вачовски «Восьмое чувство» обзавёлся официальным трейлером.



Сериал поведает нам о том, что нового произошло в жизни восьмерых незнакомцев, проживающих в разных частях света, которые обнаружили эмоциональную и психологическую связь друг с другом.

В главных ролях Таппенс Мидлтон, Макс Римельт, Тина Десай, Брайан Дж. Смит, Тоби Онвумере, Мигель Анхель Сильвестри, Бэ Ду-на и Джейми Клейтон.

Премьера второго сезона «Восьмого чувства» состоится на потоковом сервисе Netflix 5 мая.
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Таппенс Мидлтон и Макс Римельт вновь испытают «Восьмое чувство» фотографии
Таппенс Мидлтон и Макс Римельт вновь испытают «Восьмое чувство» фотографии
Таппенс Мидлтон и Макс Римельт вновь испытают «Восьмое чувство» фотографии
Таппенс Мидлтон и Макс Римельт вновь испытают «Восьмое чувство» фотографии
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