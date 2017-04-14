«Кроткая» Сергея Лозницы включена в основной конкурс Каннского фестиваля

70-й Каннский международный кинофестиваль
объявил конкурсную программу.
В престижном биеннале примут участие несколько российских работ. Помимо картины Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
, вошедшей в основной конкурс, публике представят в рамках программы «Особый взгляд» «Тесноту» Кантемира Балагова
. Кроме того, в основном конкурсе заявлена новая картина украинского режиссёра Сергея Лозницы «Кроткая»
, которую художественный директор фестиваля Тьерри Фремо
назвал «кинопутешествием по дорогам России»
.
За Золотую пальмовую ветвь вместе с Лозницей
и Звягинцевым
будут бороться ещё 17
фильмов, среди которых «Роковое искушение» Софии Копполы
, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса
, «Грозный» Мишеля Хазанавичуса
, «Двойной любовник» Франсуа Озона
, «Из ниоткуда» Фатиха Акина
, «Истории семьи Мейеровиц» Ноа Баумбаха
, «Мир, полный чудес» Тодда Хэйнса
, «Вы никогда не были здесь» Линн Рамсей
и «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке
. В программу «Особый взгляд» вошли «Барбара» Матьё Амальрика
, «Ателье» Лорана Канте
, «Счастливчик» Серхио Кастеллито
, «Ветряная река» Тэйлора Шеридана
, «Отбросы» Мухаммада Расулова
и другие ленты.
Фильмом открытия заявлена картина Арно Деплешена «Призраки Исмаэля»
. Вне конкурса покажут работы Джона Камерона Митчелла
, Такаши Миике
, Аньес Варда
и Аббаса Киаростами
, а также первые два эпизода третьего сезона культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс»
.
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