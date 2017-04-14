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«Кроткая» Сергея Лозницы включена в основной конкурс Каннского фестиваля

14 апреля
2017 год

Новости кино >>
14 апреля 2017
70-й Каннский международный кинофестиваль объявил конкурсную программу.

«Кроткая» Сергея Лозницы включена в основной конкурс Каннского фестиваля

В престижном биеннале примут участие несколько российских работ. Помимо картины Андрея Звягинцева «Нелюбовь», вошедшей в основной конкурс, публике представят в рамках программы «Особый взгляд» «Тесноту» Кантемира Балагова. Кроме того, в основном конкурсе заявлена новая картина украинского режиссёра Сергея Лозницы «Кроткая», которую художественный директор фестиваля Тьерри Фремо назвал «кинопутешествием по дорогам России».

За Золотую пальмовую ветвь вместе с Лозницей и Звягинцевым будут бороться ещё 17 фильмов, среди которых «Роковое искушение» Софии Копполы, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса, «Грозный» Мишеля Хазанавичуса, «Двойной любовник» Франсуа Озона, «Из ниоткуда» Фатиха Акина, «Истории семьи Мейеровиц» Ноа Баумбаха, «Мир, полный чудес» Тодда Хэйнса, «Вы никогда не были здесь» Линн Рамсей и «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке. В программу «Особый взгляд» вошли «Барбара» Матьё Амальрика, «Ателье» Лорана Канте, «Счастливчик» Серхио Кастеллито, «Ветряная река» Тэйлора Шеридана, «Отбросы» Мухаммада Расулова и другие ленты.

Фильмом открытия заявлена картина Арно Деплешена «Призраки Исмаэля». Вне конкурса покажут работы Джона Камерона Митчелла, Такаши Миике, Аньес Варда и Аббаса Киаростами, а также первые два эпизода третьего сезона культового сериала Дэвида Линча «Твин Пикс».
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