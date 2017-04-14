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Билл Кондон увлёкся «Невестой Франкенштейна»

14 апреля
2017 год

Новости кино >>
14 апреля 2017
Билл Кондон («Красавица и чудовище») заинтересовался постановкой «Невесты Франкенштейна», которая войдёт в обновлённую киновселенную классических монстров от Universal Pictures.

Билл Кондон увлёкся «Невестой Франкенштейна»

Над переносом сюжета классической ленты 1935 года в современные реалии работает сценарист Дэвид Копп. Алекс Куртцман и Крис Морган числятся продюсерами.

Известно, что Кондон - большой поклонник «Невесты Франкенштейна». Его страсть нашла отражение в фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1», где он позволил себе небольшую отсылку к шедевру с Борисом Карлоффом и Эльзой Ланчестер.

Пока это вся информация, доступная будущим зрителям новой страшилки. Впрочем, с данной вселенной нас ждёт встреча уже через полтора месяца - 7 июня выйдет «Мумия» с Томом Крузом.
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Билл Кондон увлёкся «Невестой Франкенштейна» фотографии
Билл Кондон увлёкся «Невестой Франкенштейна» фотографии
Билл Кондон увлёкся «Невестой Франкенштейна» фотографии
Билл Кондон увлёкся «Невестой Франкенштейна» фотографии
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