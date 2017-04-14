Билл Кондон увлёкся «Невестой Франкенштейна»

Билл Кондон
(«Красавица и чудовище»
) заинтересовался постановкой «Невесты Франкенштейна»
, которая войдёт в обновлённую киновселенную классических монстров от Universal Pictures.
Над переносом сюжета классической ленты 1935 года в современные реалии работает сценарист Дэвид Копп
. Алекс Куртцман
и Крис Морган
числятся продюсерами.
Известно, что Кондон
- большой поклонник «Невесты Франкенштейна». Его страсть нашла отражение в фильме «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»
, где он позволил себе небольшую отсылку к шедевру с Борисом Карлоффом
и Эльзой Ланчестер
.
Пока это вся информация, доступная будущим зрителям новой страшилки. Впрочем, с данной вселенной нас ждёт встреча уже через полтора месяца - 7 июня
выйдет «Мумия»
с Томом Крузом
.
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