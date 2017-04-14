Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

К юбилею Вячеслава Тихонова откроют музей и памятник

14 апреля
2017 год

Новости кино >>
14 апреля 2017
К 90-летию со дня рождения Вячеслава Тихонова, которое будет отмечаться в следующем году, на родине знаменитого артиста в подмосковном Павловском Посаде откроется музей в доме, где он родился.

К юбилею Вячеслава Тихонова откроют музей и памятник

Олег Соковиков, глава городского округа Павловский Посад: «На родине Вячеслава Васильевича Тихонова чтут память артиста. Был решён вопрос о реконструкции и восстановлении дома, где он родился, в этом году мы планируем открыть там музей. Отрадно, что выделено 10 миллионов рублей на музеефикацию, мы так же хотим рядом с домом создать парковую зону, где доминантой будет памятник Тихонову».

Соковиков напомнил, что городскому лицею №2, в здании которого в конце 1930-х учился актёр, в 2016 году было присвоено имя Тихонова.

Кроме того, в рамках юбилейных торжеств в Посаде с 19 по 2З апреля пройдёт международный кинофестиваль «17 мгновений». В его программе - 9 фильмов и 10 сериалов из 6 стран. Призы смотра будут вручаться по нескольким номинациям — за лучший сериал и лучший фильм, лучшему актёру и лучшей актрисе в сериале и экранном кино, за лучшую операторскую, сценарную и режиссерскую работу, а также за яркий дебют и за вклад в кинематограф. Ведущими открытия фестиваля заявлены Аглая Шиловская и Дмитрий Харатьян, а заключительный вечер проведут Эммануил Виторган и Нонна Гришаева.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Жизнь и судьба легендарного Штирлица
В Москве запустят поезд «Вячеслав Тихонов»
Памятник Вячеславу Тихонову установят в Подмосковье
Поиск по меткам
Великие актерыСоветское кино
персоны
Эммануил ВиторганНонна ГришаеваВячеслав ТихоновДмитрий ХаратьянАглая Шиловская

фотографии >>
К юбилею Вячеслава Тихонова откроют музей и памятник фотографии
К юбилею Вячеслава Тихонова откроют музей и памятник фотографии
К юбилею Вячеслава Тихонова откроют музей и памятник фотографии
К юбилею Вячеслава Тихонова откроют музей и памятник фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Марта Комаровская (Москва)   14.04.2017 - 17:57
Создает же мать-природа иногда такую красоту! И хорошо, что не забываются наши величайшие звезды. Пусть будут памятники, пусть будут музеи. Пусть чаще по ТВ показывают не заезжанные фильмы, а наши... читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Иван Хакана
10 апреля ушёл из жизни актёр Иван Хакана.
Гиви Берикашвили
10 апреля ушёл из жизни актёр Гиви Берикашвили.
Владимир Матвеев
10 апреля скончался актёр Владимир Матвеев.

День рождения >>

Юлия Александрова
Сергей Апрельский
Кристина Асмус
Лариса Баранова (II)
Пётр Глебов
Геннадий Крынкин
Пётр Мамонов
Агния (Дарья) Мищенко-Бродская
Александр Молочников
Эдриан Броуди
Сара Мишель Геллар
Роберт Карлайл
Пола Ракса
Дани Робен
Богуслав Самборский
Род Стайгер
все родившиеся 14 апреля >>

Афиша кино >>

Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
биография
Дания, США, 2016
Ой, мамочки!
комедия
Франция, 2017
Барбадог
детский фильм, приключения
Россия, 2015
Жена смотрителя зоопарка
биография, военный фильм, драма, экранизация
США, 2017
Киллер поневоле
комедия
Бельгия, Франция, 2016
Самый счастливый день в жизни Олли Мяки
биография, мелодрама, спортивный фильм
Германия, Финляндия, Швеция, 2016
Фантастическая любовь и где её найти
комедия, фэнтези
Великобритания, США, 2016
Форсаж 8
боевик, криминальный фильм, триллер
Великобритания, Канада, США, Франция, Япония, 2017
Яна+Янко
комедия, семейное кино
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью