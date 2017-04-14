К юбилею Вячеслава Тихонова откроют музей и памятник

К 90
-летию со дня рождения Вячеслава Тихонова
, которое будет отмечаться в следующем году, на родине знаменитого артиста в подмосковном Павловском Посаде откроется музей в доме, где он родился.
Олег Соковиков
, глава городского округа Павловский Посад: «На родине Вячеслава Васильевича Тихонова чтут память артиста. Был решён вопрос о реконструкции и восстановлении дома, где он родился, в этом году мы планируем открыть там музей. Отрадно, что выделено 10 миллионов рублей на музеефикацию, мы так же хотим рядом с домом создать парковую зону, где доминантой будет памятник Тихонову».
Соковиков
напомнил, что городскому лицею №2, в здании которого в конце 1930-х учился актёр, в 2016 году было присвоено имя Тихонова
.
Кроме того, в рамках юбилейных торжеств в Посаде с 19 по 2З апреля
пройдёт международный кинофестиваль «17 мгновений»
. В его программе - 9
фильмов и 10
сериалов из 6
стран. Призы смотра будут вручаться по нескольким номинациям — за лучший сериал и лучший фильм, лучшему актёру и лучшей актрисе в сериале и экранном кино, за лучшую операторскую, сценарную и режиссерскую работу, а также за яркий дебют и за вклад в кинематограф. Ведущими открытия фестиваля заявлены Аглая Шиловская
и Дмитрий Харатьян
, а заключительный вечер проведут Эммануил Виторган
и Нонна Гришаева
.
обсуждение >>