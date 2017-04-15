Изменился состав попечительского совета Фонда кино

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил в состав попечительского совета Фонда кино семь человек. Это первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
, заместитель руководителя Аппарата Правительства Наталья Тимакова, начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков и первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский
. Об этом сообщается на сайте Фонда кино.
Некоторые продюсеры уже прокомментировали эти изменения. Так, Александр Роднянский
убеждён, что присутствие бывшего пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой в попечительском совете «позитивно скажется на качестве принимаемых решений». По словам Роднянского, Тимакова – «блестящий журналист, умный и опытный чиновник, а самое главное – хорошо образованный человек с тонким вкусом». Окончившая в 1998 году философский факультет МГУ, Наталья Тимакова в 90-е работала в «Московском комсомольце», «Коммерсанте» и «Интерфаксе».
Гендиректор «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» Леонид Верещагин
отметил, что появление в попечительском совете руководителей крупнейших федеральных каналов поможет кинематографистам наладить диалог с телевидением. Верещагин надеется на информационную поддержку крупных зрительских проектов, получивших финансирование от Фонда кино.
Глава компании СТВ, продюсер Сергей Сельянов
: «С главой Росимущества Дмитрием Пристансковым я регулярно общаюсь как с членом совета директоров Ленфильма, и он производит позитивное и правильное впечатление. Он разбирается в кино, любит его и, что важно, у него есть опыт продюсирования. И включение его в состав попечительского совета Фонда кино мне кажется очень удачным решением».
Также Пристансков с 2014 года занимает должность председателя совета директоров «Роскино» и входит в совет директоров киностудии имени Горького и Свердловской киностудии.
обсуждение >>