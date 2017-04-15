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Изменился состав попечительского совета Фонда кино

15 апреля
2017 год

Новости кино >>
15 апреля 2017
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев включил в состав попечительского совета Фонда кино семь человек. Это первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко, глава Росимущества Дмитрий Пристансков, заместитель министра культуры Сергей Обрывалин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, заместитель руководителя Аппарата Правительства Наталья Тимакова, начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков и первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский. Об этом сообщается на сайте Фонда кино.

Изменился состав попечительского совета Фонда кино

Некоторые продюсеры уже прокомментировали эти изменения. Так, Александр Роднянский убеждён, что присутствие бывшего пресс-секретаря Медведева Натальи Тимаковой в попечительском совете «позитивно скажется на качестве принимаемых решений». По словам Роднянского, Тимакова – «блестящий журналист, умный и опытный чиновник, а самое главное – хорошо образованный человек с тонким вкусом». Окончившая в 1998 году философский факультет МГУ, Наталья Тимакова в 90-е работала в «Московском комсомольце», «Коммерсанте» и «Интерфаксе».

Гендиректор «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова» Леонид Верещагин отметил, что появление в попечительском совете руководителей крупнейших федеральных каналов поможет кинематографистам наладить диалог с телевидением. Верещагин надеется на информационную поддержку крупных зрительских проектов, получивших финансирование от Фонда кино.

Глава компании СТВ, продюсер Сергей Сельянов: «С главой Росимущества Дмитрием Пристансковым я регулярно общаюсь как с членом совета директоров Ленфильма, и он производит позитивное и правильное впечатление. Он разбирается в кино, любит его и, что важно, у него есть опыт продюсирования. И включение его в состав попечительского совета Фонда кино мне кажется очень удачным решением».

Также Пристансков с 2014 года занимает должность председателя совета директоров «Роскино» и входит в совет директоров киностудии имени Горького и Свердловской киностудии.
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Изменился состав попечительского совета Фонда кино фотографии
Изменился состав попечительского совета Фонда кино фотографии
Изменился состав попечительского совета Фонда кино фотографии
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