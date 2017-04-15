Появились кадры со съёмочной площадки «Эбигейл»

Первый блок съёмок фэнтези «Эбигейл»
, проходивший в Москве, Санкт-Петербурге и Гатчине, завершился. Об этом сообщает компания Kinodanz, занимающаяся производством фильма Александра Богуславского
(«За гранью»
, сериал «Выжить после»
).
По сюжету, молодая девушка Эбигейл живёт в городе, где бушует эпидемия загадочной болезни. Отца девушки забрали, когда она была ещё ребёнком. Когда в Эбигейл пробуждаются необыкновенные способности, она узнаёт, что её город на самом деле полон магии. А эпидемия – обман и прикрытие для властей, чтобы забирать магов. И тогда Эбигейл идёт наперекор властям, чтобы разыскать своего отца…
Режиссёр Александр Богуславский: «Фэнтези «Эбигейл» - это сказка для всех возрастов про неизведанный магический мир, который открывает главная героиня. Она следует собственным путём и руководствуется на этом пути единственным компасом – собственной непреклонной верой в то, что сможет найти отца и победить царящую вокруг несправедливость. И в этом ей помогут друзья, которых она встретит».
Главные роли в фильме исполняют Тинатин Далакишвили
(«Звезда»
, «Любовь с акцентом»
), Риналь Мухаметов
(«Притяжение»
, «Кома»
), Артём Ткаченко
(«Меченосец»
), Равшана Куркова
(«Хардкор»
, «Без границ»
), Ксения Кутепова
(«Танец Дели»
), Глеб Бочков
, для которого эта роль – дебют на большом экране, и другие. Кроме того, в картине примет участие известный голливудский актёр, имя которого пока не разглашается. Он сыграет роль Джонатана Фостера – выдающегося изобретателя магических устройств и отца Эбигейл.
Съёмки «Эбигейл» будут завершены осенью в Эстонии (тогда же запланирован блок съёмок с голливудским актёром). Старинная часть Таллинна преобразится в улицы вымышленного города Фенсингтон, в котором, по сюжету, происходят события сказки. Время действия не оговаривается, но облик города и интерьеров вдохновлен атмосферой 1930-х годов. Из 30-х – и старинные автомобили, а также костюмы героев и прочий антураж. В дополнение к этому создатели обещают оригинальную концепцию магии. Вместо традиционных волшебных палочек и заклинаний магия в фильме «работает» посредством специальных устройств в стиле стимпанк.
Сценарий картины написан в соавторстве режиссёром фильма Александром Богуславским и Дмитрием Жигаловым
(«Проект «Gemini»
) при участии Алексея Слущева
, Ильи Ипатова
и Александры Примаченко
. Оператором выступил Эдуард Мошкович
(«Рассказы»
, сериал «Фарца»
). Декорации, сочетающие образы 1930-х со стимпанк-стилистикой, создал художник-постановщик Владислав Огай
(«Чемпионы: Быстрее, выше, сильнее»
, «Проект «Gemini»).
Художник по костюмам Татьяна Патрахальцева
(двукратный лауреат премии «Золотой орел») и художник по гриму Татьяна Вавилова
(«Викинг»
) создали уникальные костюмы для героев фильма и жителей вымышленного города. Особенно выделяются маски инспекторов Отдела Безопасности – сотрудников специальной службы, которая якобы сдерживает распространение эпидемии.
В «Эбигейл» будет много компьютерной графики – магические сражения, полёты дирижаблей и даже полностью смоделированные волшебные персонажи и объекты. Визуальные эффекты будут созданы собственной VFX-студией Kinodanz.
Фэнтези «Эбигейл» выйдет в прокат в 2018
году – причем не только в России, но и за рубежом. Международными продажами фильма занимается голливудская компания «AMBI Distribution».
Фотографии предоставлены компанией Kinodanz. Фотограф Наталья Рутковская.
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