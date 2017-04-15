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Появились кадры со съёмочной площадки «Эбигейл»

15 апреля
2017 год

Новости кино >>
15 апреля 2017
Первый блок съёмок фэнтези «Эбигейл», проходивший в Москве, Санкт-Петербурге и Гатчине, завершился. Об этом сообщает компания Kinodanz, занимающаяся производством фильма Александра Богуславского («За гранью», сериал «Выжить после»).

Появились кадры со съёмочной площадки «Эбигейл»

По сюжету, молодая девушка Эбигейл живёт в городе, где бушует эпидемия загадочной болезни. Отца девушки забрали, когда она была ещё ребёнком. Когда в Эбигейл пробуждаются необыкновенные способности, она узнаёт, что её город на самом деле полон магии. А эпидемия – обман и прикрытие для властей, чтобы забирать магов. И тогда Эбигейл идёт наперекор властям, чтобы разыскать своего отца…

Режиссёр Александр Богуславский: «Фэнтези «Эбигейл» - это сказка для всех возрастов про неизведанный магический мир, который открывает главная героиня. Она следует собственным путём и руководствуется на этом пути единственным компасом – собственной непреклонной верой в то, что сможет найти отца и победить царящую вокруг несправедливость. И в этом ей помогут друзья, которых она встретит».

Главные роли в фильме исполняют Тинатин Далакишвили («Звезда», «Любовь с акцентом»), Риналь Мухаметов («Притяжение», «Кома»), Артём Ткаченко («Меченосец»), Равшана Куркова («Хардкор», «Без границ»), Ксения Кутепова («Танец Дели»), Глеб Бочков, для которого эта роль – дебют на большом экране, и другие. Кроме того, в картине примет участие известный голливудский актёр, имя которого пока не разглашается. Он сыграет роль Джонатана Фостера – выдающегося изобретателя магических устройств и отца Эбигейл.

Появились кадры со съёмочной площадки «Эбигейл»

Съёмки «Эбигейл» будут завершены осенью в Эстонии (тогда же запланирован блок съёмок с голливудским актёром). Старинная часть Таллинна преобразится в улицы вымышленного города Фенсингтон, в котором, по сюжету, происходят события сказки. Время действия не оговаривается, но облик города и интерьеров вдохновлен атмосферой 1930-х годов. Из 30-х – и старинные автомобили, а также костюмы героев и прочий антураж. В дополнение к этому создатели обещают оригинальную концепцию магии. Вместо традиционных волшебных палочек и заклинаний магия в фильме «работает» посредством специальных устройств в стиле стимпанк.

Сценарий картины написан в соавторстве режиссёром фильма Александром Богуславским и Дмитрием Жигаловым («Проект «Gemini») при участии Алексея Слущева, Ильи Ипатова и Александры Примаченко. Оператором выступил Эдуард Мошкович («Рассказы», сериал «Фарца»). Декорации, сочетающие образы 1930-х со стимпанк-стилистикой, создал художник-постановщик Владислав Огай («Чемпионы: Быстрее, выше, сильнее», «Проект «Gemini»).

Художник по костюмам Татьяна Патрахальцева (двукратный лауреат премии «Золотой орел») и художник по гриму Татьяна Вавилова («Викинг») создали уникальные костюмы для героев фильма и жителей вымышленного города. Особенно выделяются маски инспекторов Отдела Безопасности – сотрудников специальной службы, которая якобы сдерживает распространение эпидемии.

Появились кадры со съёмочной площадки «Эбигейл»

В «Эбигейл» будет много компьютерной графики – магические сражения, полёты дирижаблей и даже полностью смоделированные волшебные персонажи и объекты. Визуальные эффекты будут созданы собственной VFX-студией Kinodanz.

Фэнтези «Эбигейл» выйдет в прокат в 2018 году – причем не только в России, но и за рубежом. Международными продажами фильма занимается голливудская компания «AMBI Distribution».

Фотографии предоставлены компанией Kinodanz. Фотограф Наталья Рутковская.
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фильмы
Без границВикингВыжить послеЗа граньюЗвездаКомаЛюбовь с акцентом (киноальманах)МеченосецПритяжениеПроект "Gemini"РассказыТанец ДелиФарцаХардкорЧемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее

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Появились кадры со съёмочной площадки «Эбигейл» фотографии
Появились кадры со съёмочной площадки «Эбигейл» фотографии
Появились кадры со съёмочной площадки «Эбигейл» фотографии
Появились кадры со съёмочной площадки «Эбигейл» фотографии
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обсуждение >>
№ 1
khazad_dum (Красноярск)   15.04.2017 - 15:40
М-да... Какие-то персонажи слишком эклектичные, как бы не вышла безвкусица. Глаз у циклопов из "Города потерянных детей" позаимствовали? :) Но в целом может выстрелить, кто знает. Сейчас молодая... читать далее>>
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