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Джессика Честейн вошла в состав жюри Каннского фестиваля

15 апреля
2017 год

Новости кино >>
15 апреля 2017
Американская актриса Джессика Честейн вошла в состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдёт во Франции с 17 по 28 мая. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора смотра Тьерри Фремо.

Джессика Честейн вошла в состав жюри Каннского фестиваля

Возглавит жюри в этом году режиссёр Педро Альмадовар, который станет первым испанцем в этой должности. Имена других членов жюри пока не разглашаются.

Тьерри Фремо: «Есть люди, которые стали частью истории фестиваля. Мы хотим, чтобы они были с нами на нашем юбилейном кинематографическом форуме».

Джессика Честейн дебютировала в кино в 2008 году, исполнив главную роль в картине «Джолен». В 2011 году на экраны вышли сразу шесть фильмов с её участием, в том числе «Древо жизни» Терренса Малика и «Прислуга» Тейта Тейлора. За эти ленты Честейн номинировалась на премии BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар». В 2012 году в прокат вышли ещё несколько фильмов с её участием, в частности драмы «Цвет времени» и «Самый пьяный округ в мире». За роль разведчицы в триллере Кэтрин Бигелоу «Цель номер один» Честейн получила «Золотой глобус» и во второй раз была номинирована на «Оскар». Также актриса снималась в картинах «Интерстеллар» и «Самый жестокий год», которые вышли в 2014 году.
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Джессика Честейн вошла в состав жюри Каннского фестиваля фотографии
Джессика Честейн вошла в состав жюри Каннского фестиваля фотографии
Джессика Честейн вошла в состав жюри Каннского фестиваля фотографии
Джессика Честейн вошла в состав жюри Каннского фестиваля фотографии
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