Джессика Честейн вошла в состав жюри Каннского фестиваля

Американская актриса Джессика Честейн
вошла в состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдёт во Франции с 17 по 28 мая
. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора смотра Тьерри Фремо
.
Возглавит жюри в этом году режиссёр Педро Альмадовар
, который станет первым испанцем в этой должности. Имена других членов жюри пока не разглашаются.
Тьерри Фремо: «Есть люди, которые стали частью истории фестиваля. Мы хотим, чтобы они были с нами на нашем юбилейном кинематографическом форуме».
Джессика Честейн дебютировала в кино в 2008 году, исполнив главную роль в картине «Джолен»
. В 2011 году на экраны вышли сразу шесть фильмов с её участием, в том числе «Древо жизни» Терренса Малика
и «Прислуга» Тейта Тейлора
. За эти ленты Честейн номинировалась на премии BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар». В 2012 году в прокат вышли ещё несколько фильмов с её участием, в частности драмы «Цвет времени»
и «Самый пьяный округ в мире»
. За роль разведчицы в триллере Кэтрин Бигелоу «Цель номер один»
Честейн получила «Золотой глобус» и во второй раз была номинирована на «Оскар». Также актриса снималась в картинах «Интерстеллар»
и «Самый жестокий год»
, которые вышли в 2014 году.
обсуждение >>