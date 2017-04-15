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Владимир Досталь празднует юбилей

15 апреля
2017 год

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15 апреля 2017
Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения советского и российского режиссёра и продюсера Владимира Досталя. Он родился 15 апреля 1942 года в Ашхабаде в семье кинорежиссёра Николая Досталя и виолончелистки Джахантаб Сарафи.

Владимир Досталь празднует юбилей

В 1959 году отец Владимира Досталя трагически погиб во время съёмок фильма «Всё начинается с дороги», после чего «Мосфильм» взял осиротевшего юношу под свою опеку. В том же году Досталь начинает работать на «Мосфильме» помощником режиссёра. В 1967 году Владимир Николаевич заканчивает Высшие курсы режиссёров и сценаристов (мастерскую Леонида Трауберга).

В 1968 году выходит фильм Сергея Бондарчука «Ватерлоо», в котором Досталь был вторым режиссёром. В 1971 году историческая драма получила приз за лучший фильм премии «Давид ди Донателло», а также награды за лучший дизайн костюмов и лучшую работу художника кинопремии BAFTA.

Владимир Досталь продолжает работать с Сергеем Бондарчуком в качестве второго режиссёра, и в 1975 году на экранах появляется легендарная лента «Они сражались за Родину» с Василием Шукшиным и Вячеславом Тихоновым в главных ролях. Спустя два года, в 1977-м в прокат выходит следующий фильм Бондарчука «Степь», в котором Досталь также был вторым режиссёром. Несмотря на удивительный визуальный ряд, картина не имела особого успеха в прокате.

В 1979 году выходит широкоформатный фильм о жизненном пути ученого-селекционера академика Луговенко «Здесь, на моей земле», снятый Владимиром Досталем вместе с Анатолием Чемодуровым. Двумя годами позже, в 1981-м в прокате появилась картина «Февральский ветер» с Михаилом Ульяновым и Игорем Ливановым в главных ролях. В фильме Владимира Досталя показан конфликт одного из организаторов подавленного бунта большевика Кирилла Астахова и надзирателя Степана Филимонова, у которого свои счеты с политическими.

В 1982 году Владимир Досталь становится заместителем генерального директора киностудии «Мосфильм» по производству. За четыре года, что он провёл в этой должности, на студии были сняты такие фильмы как «Вокзал для двоих», «Ищите женщину», «Покровские ворота», «Спортлото-82», «Мы из джаза», «Жестокий романс», «Любовь и голуби», «Батальоны просят огня», «Зимний вечер в Гаграх», «Кин-дза-дза!» и другие. В 1986 году Владимир Досталь заканчивает заочное отделение экономического факультета ВГИКа по специальности «экономика кинематографии — организатор производства». С 1987 по 1998 год Досталь возглавляет «Мосфильм» в должности гендиректора. За это время студия выпустила множество картин, среди которых «Асса», «Человек с бульвара Капуцинов», «Холодное лето пятьдесят третьего», «Город Зеро», «Авария – дочь мента», «Интердевочка», «Небеса обетованные», «Цареубийца» (первая картина, продюсером которой выступил сам Досталь), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» и «Ширли-мырли».

Владимир Досталь, с 2007 года возглавляющий киностудию «Аврора», спродюсировал более 90 фильмов.
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персоны
Сергей БондарчукВладимир ДостальНиколай ДостальИгорь ЛивановВячеслав ТихоновЛеонид ТраубергМихаил УльяновАнатолий ЧемодуровВасилий Шукшин
фильмы
Авария - дочь ментаАссаБатальоны просят огняВатерлооВокзал для двоихВсё начинается с дорогиГород ЗероЖестокий романсЗдесь, на моей землеЗимний вечер в ГаграхИнтердевочкаИщите женщинуКин-дза-дза!Любовь и голубиМы из джазаНа Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дождиНебеса обетованныеОни сражались за РодинуПокровские воротаСпортлото 82СтепьФевральский ветерХолодное лето пятьдесят третьего...ЦареубийцаЧеловек с бульвара КапуциновШирли-мырли

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Владимир Досталь празднует юбилей фотографии
Владимир Досталь празднует юбилей фотографии
Владимир Досталь празднует юбилей фотографии
Владимир Досталь празднует юбилей фотографии
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