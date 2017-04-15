Владимир Досталь празднует юбилей

Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения советского и российского режиссёра и продюсера Владимира Досталя
. Он родился 15 апреля 1942 года в Ашхабаде в семье кинорежиссёра Николая Досталя
и виолончелистки Джахантаб Сарафи.
В 1959 году отец Владимира Досталя трагически погиб во время съёмок фильма «Всё начинается с дороги»
, после чего «Мосфильм» взял осиротевшего юношу под свою опеку. В том же году Досталь начинает работать на «Мосфильме» помощником режиссёра. В 1967 году Владимир Николаевич заканчивает Высшие курсы режиссёров и сценаристов (мастерскую Леонида Трауберга
).
В 1968 году выходит фильм Сергея Бондарчука «Ватерлоо»
, в котором Досталь был вторым режиссёром. В 1971 году историческая драма получила приз за лучший фильм премии «Давид ди Донателло», а также награды за лучший дизайн костюмов и лучшую работу художника кинопремии BAFTA.
Владимир Досталь продолжает работать с Сергеем Бондарчуком в качестве второго режиссёра, и в 1975 году на экранах появляется легендарная лента «Они сражались за Родину»
с Василием Шукшиным
и Вячеславом Тихоновым
в главных ролях. Спустя два года, в 1977-м в прокат выходит следующий фильм Бондарчука «Степь»
, в котором Досталь также был вторым режиссёром. Несмотря на удивительный визуальный ряд, картина не имела особого успеха в прокате.
В 1979 году выходит широкоформатный фильм о жизненном пути ученого-селекционера академика Луговенко «Здесь, на моей земле»
, снятый Владимиром Досталем вместе с Анатолием Чемодуровым
. Двумя годами позже, в 1981-м в прокате появилась картина «Февральский ветер»
с Михаилом Ульяновым
и Игорем Ливановым
в главных ролях. В фильме Владимира Досталя показан конфликт одного из организаторов подавленного бунта большевика Кирилла Астахова и надзирателя Степана Филимонова, у которого свои счеты с политическими.
В 1982 году Владимир Досталь становится заместителем генерального директора киностудии «Мосфильм» по производству. За четыре года, что он провёл в этой должности, на студии были сняты такие фильмы как «Вокзал для двоих»
, «Ищите женщину»
, «Покровские ворота»
, «Спортлото-82»
, «Мы из джаза»
, «Жестокий романс»
, «Любовь и голуби»
, «Батальоны просят огня»
, «Зимний вечер в Гаграх»
, «Кин-дза-дза!»
и другие. В 1986 году Владимир Досталь заканчивает заочное отделение экономического факультета ВГИКа по специальности «экономика кинематографии — организатор производства». С 1987 по 1998 год Досталь возглавляет «Мосфильм» в должности гендиректора. За это время студия выпустила множество картин, среди которых «Асса»
, «Человек с бульвара Капуцинов»
, «Холодное лето пятьдесят третьего»
, «Город Зеро»
, «Авария – дочь мента»
, «Интердевочка»
, «Небеса обетованные»
, «Цареубийца»
(первая картина, продюсером которой выступил сам Досталь), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
и «Ширли-мырли»
.
Владимир Досталь, с 2007 года возглавляющий киностудию «Аврора», спродюсировал более 90 фильмов.
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