Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Федерико Альварес снимет спин-офф «Лабиринта»

16 апреля
2017 год

Новости кино >>
16 апреля 2017
Студия TriStar Pictures нашла режиссёра для нового фильма, действия которого будут происходить во вселенной картины «Лабиринт». Постановкой ленты, пока не имеющей названия, займётся Федерико Альварес, известный по таким фильмам как «Не дыши» и «Зловещие мертвецы: Чёрная книга». Он будет работать вместе со сценаристом Джеем Басу, с которым они уже сотрудничают в ходе производства триллера «Девушка, которая застряла в паутине».

Федерико Альварес снимет спин-офф «Лабиринта»

Оригинальная картина «Лабиринт» 1986 года рассказывает о юной девушке Саре (Дженнифер Коннелли), случайно отдавшей своего сводного брата королю гоблинов Джарету (Дэвид Боуи). Чтобы вернуть мальчика, Саре придётся пройти опасный лабиринт и решить не одну логическую загадку. Фильм заработал в США $12 729 917 при бюджете $25 000 000, однако все равно получил статус культового.

Работа над спин-оффом начнётся сразу после премьеры триллера «Девушка, которая застряла в паутине».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Сиквел «Девушки с татуировкой дракона» выйдет в следующем году
персоны
Дэвид БоуиДженнифер Коннелли
фильмы
Зловещие мертвецы: Черная книгаЛабиринтНе дыши

фотографии >>
Федерико Альварес снимет спин-офф «Лабиринта» фотографии
Федерико Альварес снимет спин-офф «Лабиринта» фотографии
Федерико Альварес снимет спин-офф «Лабиринта» фотографии
Федерико Альварес снимет спин-офф «Лабиринта» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Николай Акимов
Борис Борисов
Иван Бортник
Рамаз Гиоргобиани
Олег Казанчеев
Николай Мерзликин
Сергей Никоненко
Евгений Самойлов
Александр Семчев
Иван Ургант
Карим Абдул-Джаббар
Эллен Баркин
Мишель Блан
Борис Дворник
Мартин Лоуренс
Питер Устинов
Чарльз Спенсер Чаплин
все родившиеся 16 апреля >>

Афиша кино >>

Если б я была мужчиной
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Квест
фильм ужасов
США, 2017
Кухня. Последняя битва
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Наваждение
триллер
США, 2017
Неаполитанские истории
сатирическая комедия
Италия, 2015
Охотники за мёдом
Польша, Франция, 2016
Рейд: Пуля в голове
боевик, драма, комедия, триллер
Индонезия, 2016
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
биография
Дания, США, 2016
Ой, мамочки!
комедия
Франция, 2017
Барбадог
детский фильм, приключения
Россия, 2015
Жена смотрителя зоопарка
биография, военный фильм, драма, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью