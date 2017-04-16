Федерико Альварес снимет спин-офф «Лабиринта»

Студия TriStar Pictures нашла режиссёра для нового фильма, действия которого будут происходить во вселенной картины «Лабиринт»
. Постановкой ленты, пока не имеющей названия, займётся Федерико Альварес, известный по таким фильмам как «Не дыши»
и «Зловещие мертвецы: Чёрная книга»
. Он будет работать вместе со сценаристом Джеем Басу
, с которым они уже сотрудничают в ходе производства триллера «Девушка, которая застряла в паутине»
.
Оригинальная картина «Лабиринт» 1986 года рассказывает о юной девушке Саре (Дженнифер Коннелли
), случайно отдавшей своего сводного брата королю гоблинов Джарету (Дэвид Боуи
). Чтобы вернуть мальчика, Саре придётся пройти опасный лабиринт и решить не одну логическую загадку. Фильм заработал в США $12 729 917 при бюджете $25 000 000, однако все равно получил статус культового.
Работа над спин-оффом начнётся сразу после премьеры триллера «Девушка, которая застряла в паутине».
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