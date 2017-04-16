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«Форсаж 8» бьёт рекорды в Китае

16 апреля
2017 год

Новости кино >>
16 апреля 2017
Боевик «Форсаж 8» продолжает собирать колоссальные суммы в китайском прокате. После рекордных результатов в полуночные сеансы и в первый день картина обновила абсолютный рекорд сборов за один день. По предварительным данным, продолжение истории о приключениях команды Доминика Торетто заработало 490 млн юаней ($71,38 млн). В субботу его посмотрели 13,6 млн китайцев. Этот результат обещает стать абсолютным рекордом дневной посещаемости во всём мире, включая США.

«Форсаж 8» бьёт рекорды в Китае

За два дня «Форсаж 8» заработал в китайском прокате $139,69 млн. В 15:00 по Пекинскому времени сборы блокбастера превысили $100 млн. Эта сумма фигурировала в прогнозе американских аналитиков, вот только эксперты предрекали, что фильм заработает такие деньги за весь уикенд. Даже с учётом стандартного падения сборов на четверть восьмой «Форсаж» имеет все шансы заработать более $50 млн в это воскресенье. Таким образом, боевик поставит четвёртый рекорд в Китае, собрав более $190 млн.

Даже для американского проката такой результат дебютного уикенда стал бы четвёртым после «Пробуждения силы», «Мира Юрского периода» и «Мстителей».
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«Форсаж 8» бьёт рекорды в Китае фотографии
«Форсаж 8» бьёт рекорды в Китае фотографии
«Форсаж 8» бьёт рекорды в Китае фотографии
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