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Фильм про Льва Яшина выйдет следующей весной

16 апреля
2017 год

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16 апреля 2017
Лента «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Василия Чигинского должна выйти в широкий прокат в апреле-мае 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера фильма Олега Капанца. Он подчеркнул, что необходимо закончить работу над картиной до чемпионата мира по футболу, который в следующем году пройдёт в России.

Фильм про Льва Яшина выйдет следующей весной

Капанец рассказал, что второй блок съёмок завершился 15 апреля, а третий блок начнётся этим летом. Производство фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» началось в 2015 году. Финальный съёмочный этап картины намечен на конец сентября, и пойдёт за пределами РФ. Роль советского вратаря исполняют Александр Фокин и Александр Ермаков.

Олег Капанец: «Наша картина основана на реальных событиях, но есть и художественный вымысел. Мы исходили из того, что могло случиться с Яшиным и что точно нет, что в его характере или что нет. Были сцены, которые не случались в жизни легендарного вратаря, но с точки зрения драматургии ложились в сюжет».

Фильм расскажет о последнем матче легенды советского футбола в мае 1971 года. Лучший вратарь прошлого века вспоминает свои игры и людей, с которыми была связана его карьера.
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Александр ЕрмаковОлег КапанецВасилий Чигинский
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Лев Яшин. Вратарь моей мечты

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Фильм про Льва Яшина выйдет следующей весной фотографии
Фильм про Льва Яшина выйдет следующей весной фотографии
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