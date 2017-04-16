«Заводной апельсин», «Чужой» и «Сияние» по-османски

Турецкий иллюстратор Мурат Палта создал серию работ, в которой сцены из знаменитых фильмов представлены в стиле османских миниатюр. Как пишет художник на своей странице на платформе Behance, эти картины стали частью его дипломной работы. Палта обработал сцены из таких фильмов как «Заводной апельсин»
, «Чужой»
, «Славные парни»
, «Начало»
, «Убить Билла»
, «Криминальное чтиво»
, «Лицо со шрамом»
, «Терминатор 2»
, «Крёстный отец»
, «Сияние»
и «Звёздные войны»
.
Мурат Палта: «Всё началось два года назад с эксперимента, который смешал традиционные «восточные» (Османские) мотивы с современным «западным» кино. После положительной реакции на «Османские Звёздные войны» я решил пойти дальше и создать ещё несколько постеров, используя ту же технику».
Позже художник создал несколько иллюстраций к литературным произведениям в том же стиле. Палта нарисовал миниатюры по мотивам «Властелина колец», «Гарри Поттера», «Лолиты» «Маленького принца» и даже «Преступления и наказания». Ознакомиться с ними можно по ссылке.
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