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«Заводной апельсин», «Чужой» и «Сияние» по-османски

16 апреля
2017 год

Новости кино >>
16 апреля 2017
Турецкий иллюстратор Мурат Палта создал серию работ, в которой сцены из знаменитых фильмов представлены в стиле османских миниатюр. Как пишет художник на своей странице на платформе Behance, эти картины стали частью его дипломной работы. Палта обработал сцены из таких фильмов как «Заводной апельсин», «Чужой», «Славные парни», «Начало», «Убить Билла», «Криминальное чтиво», «Лицо со шрамом», «Терминатор 2», «Крёстный отец», «Сияние» и «Звёздные войны».

«Заводной апельсин», «Чужой» и «Сияние» по-османски

Мурат Палта: «Всё началось два года назад с эксперимента, который смешал традиционные «восточные» (Османские) мотивы с современным «западным» кино. После положительной реакции на «Османские Звёздные войны» я решил пойти дальше и создать ещё несколько постеров, используя ту же технику».

Позже художник создал несколько иллюстраций к литературным произведениям в том же стиле. Палта нарисовал миниатюры по мотивам «Властелина колец», «Гарри Поттера», «Лолиты» «Маленького принца» и даже «Преступления и наказания». Ознакомиться с ними можно по ссылке.
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«Заводной апельсин», «Чужой» и «Сияние» по-османски фотографии
«Заводной апельсин», «Чужой» и «Сияние» по-османски фотографии
«Заводной апельсин», «Чужой» и «Сияние» по-османски фотографии
«Заводной апельсин», «Чужой» и «Сияние» по-османски фотографии
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