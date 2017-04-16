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Принцесса Лея не появится в девятом эпизоде «Звёздных войн»

16 апреля
2017 год

Новости кино >>
16 апреля 2017
Исполнительница роли принцессы Леи актриса Кэрри Фишер не появится в девятом эпизоде киносаги «Звёздные войны», несмотря на заявления её брата. Глава компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди заявила, что Тодд Фишер «что-то перепутал».

Принцесса Лея не появится в девятом эпизоде «Звёздных войн»

В интервью ABC Кеннеди объяснила, что Тод, ранее утверждавший, что Керри Фишер появился в очередном эпизоде картины, «наверное, запутался, потому что мы всё закончили в восьмом эпизоде».

Глава Lucasfilm добавила, что в восьмом эпизоде «Кэрри просто феноменальная», и порадовалась тому, что удалось завершить съёмки летом.

Новый эпизод саги «Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» выйдет в декабре 2017 года.

Кэрри Фишер не стало в возрасте 60 лет после перенесённого инфаркта. Её мать актриса Дебби Рейнольдс скончалась на следующий день.
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Принцесса Лея не появится в девятом эпизоде «Звёздных войн» фотографии
Принцесса Лея не появится в девятом эпизоде «Звёздных войн» фотографии
Принцесса Лея не появится в девятом эпизоде «Звёздных войн» фотографии
Принцесса Лея не появится в девятом эпизоде «Звёздных войн» фотографии
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