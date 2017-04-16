Принцесса Лея не появится в девятом эпизоде «Звёздных войн»

Исполнительница роли принцессы Леи актриса Кэрри Фишер
не появится в девятом эпизоде киносаги «Звёздные войны», несмотря на заявления её брата. Глава компании Lucasfilm Кэтлин Кеннеди
заявила, что Тодд Фишер «что-то перепутал».
В интервью ABC Кеннеди объяснила, что Тод, ранее утверждавший, что Керри Фишер появился в очередном эпизоде картины, «наверное, запутался, потому что мы всё закончили в восьмом эпизоде».
Глава Lucasfilm добавила, что в восьмом эпизоде «Кэрри просто феноменальная», и порадовалась тому, что удалось завершить съёмки летом.
Новый эпизод саги «Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи»
выйдет в декабре 2017 года
.
Кэрри Фишер не стало в возрасте 60 лет после перенесённого инфаркта. Её мать актриса Дебби Рейнольдс
скончалась на следующий день.
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