Иван Болотников снимет с сирийцами фильм «Пальмира»

В конце этого года стартуют съёмки первого российско-сирийского фильма «Пальмира»
, режиссёром выступит Иван Болотников
. Об этом сообщает Министерство культуры РФ. Продюсером картины станет сирийская актриса Сулаф Фавакерджи
.
Над производством ленты будут работать не только российские и сирийские кинематографисты, но и деятели кино из Ливана, Франции и некоторых других стран. Подготовка к съёмочному процессу начнётся уже этой осенью. Завтра должно состоятся заключение договора о совместном производстве между ООО «Пролайн-медиа» и Shaghaf.
Главный герой «Пальмиры» - дагестанский врач, чья жизнь кардинально меняется, когда он узнаёт, что его жена тайно бежит в Сирию вместе с малолетними дочерями.
В ноябре 2016 года МИД России заявлял, что в зону конфликта, происходящего на территории Сирии и Ирака, уехали более трёх тысяч россиян.
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