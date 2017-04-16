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Иван Болотников снимет с сирийцами фильм «Пальмира»

16 апреля
2017 год

Новости кино >>
16 апреля 2017
В конце этого года стартуют съёмки первого российско-сирийского фильма «Пальмира», режиссёром выступит Иван Болотников. Об этом сообщает Министерство культуры РФ. Продюсером картины станет сирийская актриса Сулаф Фавакерджи.

Иван Болотников снимет с сирийцами фильм «Пальмира»

Над производством ленты будут работать не только российские и сирийские кинематографисты, но и деятели кино из Ливана, Франции и некоторых других стран. Подготовка к съёмочному процессу начнётся уже этой осенью. Завтра должно состоятся заключение договора о совместном производстве между ООО «Пролайн-медиа» и Shaghaf.

Главный герой «Пальмиры» - дагестанский врач, чья жизнь кардинально меняется, когда он узнаёт, что его жена тайно бежит в Сирию вместе с малолетними дочерями.

В ноябре 2016 года МИД России заявлял, что в зону конфликта, происходящего на территории Сирии и Ирака, уехали более трёх тысяч россиян.
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Иван Болотников снимет с сирийцами фильм «Пальмира» фотографии
Иван Болотников снимет с сирийцами фильм «Пальмира» фотографии
Иван Болотников снимет с сирийцами фильм «Пальмира» фотографии
Иван Болотников снимет с сирийцами фильм «Пальмира» фотографии
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