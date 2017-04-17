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Одри Тоту стала рыцарем

17 апреля
2017 год

Новости кино >>
17 апреля 2017
Французская киноактриса Одри Тоту получила высшую награду Франции – Орден Почётного легиона. Её имя значится в списке 526 награждённых, актриса удостоена начальной степени – рыцаря ордена.

Одри Тоту стала рыцарем

Среди других удостоенных награды оказалась старейший французский режиссёр армянского происхождения Аньес Варда, получившая высокую степень великого офицера ордена. Ещё одним рыцарем стал другой французский режиссёр Арно Деплешен, последний фильм которого, «Призраки Измаила», вошёл в конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля.

Звания командора ордена удостоен сценарист, актёр, драматург и писатель Жан-Клод Каррьер. Также среди рыцарей Почётного легиона теперь значатся известная французская актриса 60-70-х годов Анна Карина и израильский режиссёр Амос Гитай.

Орден Почётного легиона, учреждённый в 1802 году Наполеоном Бонапартом, имеет пять степеней. В год награждается не менее трёх тысяч человек. Всех пяти степеней за время существования награды удостаивались чуть больше 90 человек. Одобренные президентом Франции списки публикуются три раза в год – в День взятия Бастилии, на Пасху и на Новый год.
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