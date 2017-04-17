Одри Тоту стала рыцарем

Французская киноактриса Одри Тоту
получила высшую награду Франции – Орден Почётного легиона. Её имя значится в списке 526 награждённых, актриса удостоена начальной степени – рыцаря ордена.
Среди других удостоенных награды оказалась старейший французский режиссёр армянского происхождения Аньес Варда
, получившая высокую степень великого офицера ордена. Ещё одним рыцарем стал другой французский режиссёр Арно Деплешен
, последний фильм которого, «Призраки Измаила»
, вошёл в конкурсную программу 70-го Каннского кинофестиваля.
Звания командора ордена удостоен сценарист, актёр, драматург и писатель Жан-Клод Каррьер
. Также среди рыцарей Почётного легиона теперь значатся известная французская актриса 60-70-х годов Анна Карина
и израильский режиссёр Амос Гитай
.
Орден Почётного легиона, учреждённый в 1802 году Наполеоном Бонапартом, имеет пять степеней. В год награждается не менее трёх тысяч человек. Всех пяти степеней за время существования награды удостаивались чуть больше 90 человек. Одобренные президентом Франции списки публикуются три раза в год – в День взятия Бастилии, на Пасху и на Новый год.
обсуждение >>