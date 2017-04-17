Поклонская направила результаты экспертизы «Матильды» в Генпрокуратуру

Депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что фильм Алексея Учителя«Матильда» получил отрицательную оценку экспертов. Теперь член нижней палаты парламента снова направила запрос в Генеральную прокуратуру.
Как рассказала Поклонская, по её просьбе специалисты изучили трейлеры и сценарий фильма, представленные в Министерстве культуры для получения государственного финансирования. Комиссия пришла к выводу, что в «Матильде» «образ канонизированного Русскоой православной церковью императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства значительной части православных христиан». Эксперты связали это с образом российского самодержца, который, по их мнению, предстаёт в картине «неадекватным и нравственно растленным человеком». Также эксперты отметили неоднократную подмену в игровом фильме фактов «художественным» вымыслом.
В итоге, эксперты опасаются, что зритель будет неправильно воспринимать образ святого царя. В заключении специалисты считают недопустимым публичную демонстрацию фильма «в связи с высокой степенью провокативности и уничижения».
Депутат Наталья Поклонская является членом фракции «Единая Россия». Это уже её третий депутатский запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить фильм Алексея Учителя «Матильда». Первые две проверки в октябре 2016 года и в январе 2017 года не выявили нарушений в картине об отношениях цесаревича Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской. Лента должна выйти в прокат 25 октября 2017 года.
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