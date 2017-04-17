Иван Колесников и Кирилл Зайцев попадут в корзину

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» - выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть великолепных американцев на Олимпийских играх. Никто, кроме советских баскетболистов.
Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на всё, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и сначала заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.
Съёмки «Движения вверх» начались в августе 2016 года, и во время первых съёмочных дней была снята сцена легендарного матча. Продюсерами драмы выступают Леонид Верещагин, Антон Златопольский и Никита Михалков. В широком прокате картина появится 28 декабря 2017 года.
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