Валерий Тодоровский сделает телеверсию «Большого»

Режиссёр, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский
анонсировал выход телеверсии художественного фильма «Большой»
. Полнометражная картина о балете выйдет в российский прокат 11 мая
, однако режиссёр жалеет о том, что в её не вошли некоторые сцены. «Большой» длится около двух часов, а всего материала было отснято на три с половиной часа.
Валерий Тодоровский: «Были хорошие сцены, пришлось жестоко с ними обойтись. Потом сделаю отдельную телеверсию, она будет отличаться, она будет совсем другая».
Жанр «Большого» создатели определяют как фильм-роман. В главных ролях снимались балерины Маргарита Симонова
, Анна Исаева
, танцовщик Николя Ля Риш
, актёры Алиса Фрейндлих
, Александр Домогаров
и Валентина Теличкина
.
Главная героиня – юная одарённая танцовщица Юлия Ольшанская, которую играют Екатерина Самуйлина
(в детстве) и Маргарита Симонова (в юности). На неё обращает внимание бывший артист балета Потоцкий в исполнении Александра Домогарова и привозит её в столицу. В школе балета обучением Юли занимается жёсткая и неординарная Галина Михайловна Белецкая (Алиса Фрейндлих). Ей предстоит сделать из своенравной ученицы приму Большого театра.
Фильм снимался в ГАБТе и на киностудии «Беларусьфильм».
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