Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Валерий Тодоровский сделает телеверсию «Большого»

17 апреля
2017 год

Новости кино >>
17 апреля 2017
Режиссёр, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский анонсировал выход телеверсии художественного фильма «Большой». Полнометражная картина о балете выйдет в российский прокат 11 мая, однако режиссёр жалеет о том, что в её не вошли некоторые сцены. «Большой» длится около двух часов, а всего материала было отснято на три с половиной часа.

Валерий Тодоровский сделает телеверсию «Большого»

Валерий Тодоровский: «Были хорошие сцены, пришлось жестоко с ними обойтись. Потом сделаю отдельную телеверсию, она будет отличаться, она будет совсем другая».

Жанр «Большого» создатели определяют как фильм-роман. В главных ролях снимались балерины Маргарита Симонова, Анна Исаева, танцовщик Николя Ля Риш, актёры Алиса Фрейндлих, Александр Домогаров и Валентина Теличкина.

Главная героиня – юная одарённая танцовщица Юлия Ольшанская, которую играют Екатерина Самуйлина (в детстве) и Маргарита Симонова (в юности). На неё обращает внимание бывший артист балета Потоцкий в исполнении Александра Домогарова и привозит её в столицу. В школе балета обучением Юли занимается жёсткая и неординарная Галина Михайловна Белецкая (Алиса Фрейндлих). Ей предстоит сделать из своенравной ученицы приму Большого театра.

Фильм снимался в ГАБТе и на киностудии «Беларусьфильм».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Валерий Тодоровский завершает производство «Большого»
персоны
Александр ДомогаровВалентина ТеличкинаВалерий ТодоровскийАлиса Фрейндлих
фильмы
Большой

фотографии >>
Валерий Тодоровский сделает телеверсию «Большого» фотографии
Валерий Тодоровский сделает телеверсию «Большого» фотографии
Валерий Тодоровский сделает телеверсию «Большого» фотографии
Валерий Тодоровский сделает телеверсию «Большого» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Павел Алдошин
Арман Асенов
Валерия Дмитриева
Ольга Жизнева
Эрнст Зорин
Даля Михелявичюте
Леонид Мозговой
Елена Попова
Владимир Скворцов
Шон Бин
Дженнифер Гарнер
Николас Д'Агосто
Валерия Д'Обичи
Руни Мара
Оливия Хасси
Уильям Холден
все родившиеся 17 апреля >>

Афиша кино >>

Если б я была мужчиной
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Квест
фильм ужасов
США, 2017
Кухня. Последняя битва
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Наваждение
триллер
США, 2017
Неаполитанские истории
сатирическая комедия
Италия, 2015
Охотники за мёдом
Польша, Франция, 2016
Рейд: Пуля в голове
боевик, драма, комедия, триллер
Индонезия, 2016
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
биография
Дания, США, 2016
Жена смотрителя зоопарка
биография, военный фильм, драма, экранизация
США, 2017
Ой, мамочки!
комедия
Франция, 2017
Барбадог
детский фильм, приключения
Россия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью