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662 бродяжки Чарли собрались в звезду

17 апреля
2017 год

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17 апреля 2017
Поклонники американского актёра и режиссёра Чарли Чаплина отметили 128-ю годовщину со дня его рождения. Фанаты устроили флешмоб в Швейцарии в городе Веве, где Чаплин провёл последние 25 лет жизни.

662 бродяжки Чарли собрались в звезду

622 участника флешмоба в образах бродяжки Чарли собрались в большую звезду на лужайке перед домом актёра. Об этом написал в Твиттере музей Chaplin’s World.



Чарли Чаплин родился 16 апреля 1889 года в Лондоне, в семье эстрадных актёров. Ещё будучи малышом он потерял отца, а вскоре и мать, оставшись вдвоём со своим братом. Некоторое время ему даже пришлось бродяжничать и пережить все невзгоды приюта.

Свою первую роль в театре Чаплин получил в 14 лет. В 18 лет он подписывает контракт с киностудией «Кистоун» и перебирается жить в Лос-Анджелес. Семь лет спустя в 1914 году он снимает свой первый фильм «Застигнутый дождём». Его хитами было немое кино, которое он продолжал снимать и после появления звукового кинематографа. В фильмах он сначала представал в образе нагловатого ловеласа, а потом выбрал для себя ипостась бродяги, принёсшую ему всемирную славу. Он создал собственную киностудию «Юнайтед Артистс», где продолжал снимать свои фильмы.

В 40-х его стали обвинять в антиамериканских взглядах, и однажды во время поездки в Лондон, где он представлял новый фильм «Огни рампы», ему был закрыт въезд на территорию США. Чарли Чаплин обосновался в Швейцарии, где опять открыл собственную киностудию и продолжал снимать кино. Артист умер на 88 году жизни.
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662 бродяжки Чарли собрались в звезду фотографии
662 бродяжки Чарли собрались в звезду фотографии
662 бродяжки Чарли собрались в звезду фотографии
662 бродяжки Чарли собрались в звезду фотографии
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