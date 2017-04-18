Алексей Учитель устал от войны Поклонской

Вчера стало известно, что картина «Матильда»
, благодаря стараниям депутата Госдумы Натальи Поклонской
, получила отрицательную оценку экспертов. А сегодня режиссёр фильма Алексей Учитель
ответил на результаты данной экспертизы.
Алексей Учитель: «Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской со мной и со всей съёмочной группой фильма. Вместо того, чтоб спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления. Когда оскорбляли лично меня, меня это не сильно задевало. Но когда теперь одну из величайших балерин мира, жену одного из Великих Князей, да и просто женщину какие-то мужчины называют крысой, пишут о её якобы кривых зубах и тому подобное, мне становится просто не по себе. Честно говоря, мне просто стыдно за этих людей. Стыдно и горько, что такие люди в России могут называться экспертами. По-хорошему стоило бы им самим сделать экспертизу. Только психиатрическую. В их так называемом экспертном заключении упоминается слово "манипуляция", но на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину. Я знаю, что госпожа Поклонская присутствовала на оглашении послания Президента Федеральному собранию, она должна была услышать слова главы государства, что любой деятель искусства имеет право на свободу высказывания. Удивляет то, что, зная о всей этой ситуации, молчит председатель Госдумы. Госпожа Поклонская пытается нас вовлечь в ненужную и бесполезную дискуссию. Выйдет фильм, все его посмотрят, и тогда только возможно его обсуждение».
Не оставил без внимания ситуацию с фильмом и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
: «Дело в том, что фильм "Матильда" до сих пор не готов, если я правильно понимаю ситуацию. И пытаться оценивать фильм, который еще не готов, по меньшей мере странно.
Я не знаю, существуют ли такие эксперты, которые могут давать такие заключения — о соответствии того или иного образа канонизированному образу. Это очень непростой вопрос, мы с вами не знаем, кто именно эти эксперты и в рамках каких полномочий они пришли к такому выводу».
«Матильда» выйдет на экраны 25 октября
.
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