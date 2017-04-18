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Кайло Рен променял световой меч на ветряную мельницу

18 апреля
2017 год

Новости кино >>
18 апреля 2017
Опубликованы фотографии с возобновившихся съёмок пресловутого долгостроя Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота».

Кайло Рен променял световой меч на ветряную мельницу

В главных ролях на сей раз заняты Адам Драйвер, Ольга Куриленко, Джонатан Прайс и Стеллан Скарсгард.

Сценарий к фильму написали Тони Гризони и сам Гиллиам. Знаменитый сюжет перенесён в наши дни, а главным героем стал замученный режиссёр рекламных роликов Тоби (Драйвер). Он едет в Испанию на съёмки и встречается со загадочной цыганкой, которая вручает ему копию его студенческого фильма – лирического переосмысления «Дон Кихота», чьё действие разворачивается в старинной испанской деревеньке. Поражённый находкой, молодой человек отправляется в странное путешествие с целью отыскать ту самую деревню, где была снята картина, но оказывается втянутым в серию катастроф.

В образе Дон Кихота предстанет Джонатан Прайс. В актёрском составе также числятся Ева Бэстеиро-Бертоли, Джоана Рибейро и Росси Де Пальма. О дате выхода «Человека, который убил Дон Кихота» ничего неизвестно.
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Кайло Рен променял световой меч на ветряную мельницу фотографии
Кайло Рен променял световой меч на ветряную мельницу фотографии
Адам Драйвер
Терри Гиллиам
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