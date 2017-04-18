Кайло Рен променял световой меч на ветряную мельницу

Опубликованы фотографии с возобновившихся съёмок пресловутого долгостроя Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота»
.
В главных ролях на сей раз заняты Адам Драйвер
, Ольга Куриленко
, Джонатан Прайс
и Стеллан Скарсгард
.
Сценарий к фильму написали Тони Гризони
и сам Гиллиам
. Знаменитый сюжет перенесён в наши дни, а главным героем стал замученный режиссёр рекламных роликов Тоби (Драйвер
). Он едет в Испанию на съёмки и встречается со загадочной цыганкой, которая вручает ему копию его студенческого фильма – лирического переосмысления «Дон Кихота»
, чьё действие разворачивается в старинной испанской деревеньке. Поражённый находкой, молодой человек отправляется в странное путешествие с целью отыскать ту самую деревню, где была снята картина, но оказывается втянутым в серию катастроф.
В образе Дон Кихота предстанет Джонатан Прайс. В актёрском составе также числятся Ева Бэстеиро-Бертоли
, Джоана Рибейро
и Росси Де Пальма
. О дате выхода «Человека, который убил Дон Кихота»
ничего неизвестно.
обсуждение >>