В России учреждён День каскадёра

28 апреля
в 19.00
в столичном Доме Кино впервые отметят свой профессиональный праздник российские каскадёры. В День каскадёра
здесь соберутся те, кто заставляет зрителей смотреть на экраны, затаив дыхание. Новый праздник учреждён Гильдией каскадёров России
.
Программа Дня каскадёра на сцене Большого зала Дома кино будет насыщена множеством самых разнообразных трюков. Своё мастерство покажут ведущие каскадёры России. На сцене оживут лучшие трюковые эпизоды из любимых фильмов. Александр Иншаков
, Михаил Боярский
, Денис Майданов
, Екатерина Гусева
, Дмитрий Дюжев
, Алла Сурикова
, Александр Маршал
, Леонид Якубович
, Игорь Петренко
и Наталья Варлей
придут поздравить своих коллег. Вести праздник будет Дмитрий Харатьян
.
Александр Иншаков, президент Гильдии каскадёров России: «Трюк – это небольшой подвиг, а человек, когда совершает какой-то подвиг, связанный с риском, и выходит из ситуации победителем, уже смотрит на жизнь немножко по-другому, и крылья вырастают за спиной. Он, этот человек, по сути становится героем, но его никто не знает. Цель Гильдии каскадеров – чтобы люди узнали этих героев».
Варвара Никитина, вице-президент Гильдии каскадёров России: «Появление профессионального праздника станет ярким подтверждением признания профессии "каскадёр" в России. Гильдией учреждена также премия за лучшие трюки в кино "Альтер-ЭГО". Презентация премии состоится во время празднования Дня каскадёра 28 апреля в Доме кино».
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