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Виталию Калоеву не понравились «Последствия»

18 апреля
2017 год

Новости кино >>
18 апреля 2017
«Последствия» разочаровали Виталия Калоева — прототипа главного героя в исполнении Арнольда Шварценеггера.

Виталий Калоев

Калоеву не понравилась игра знаменитого голливудского актёра: «Как будто его насильно заставляли переживать, мне так показалось. Во-вторых, он словно просит весь фильм, чтобы его пожалели, погладили. Я скажу, что с моей стороны этого не было, я не хочу, чтобы меня жалели».

Он также возмутился тем, что создатели ленты проигнорировали роль компании Skyguide в событиях, ставших основой для сюжета, а авиадиспетчера Петера Нильсена превратили в жертву обстоятельств: «Компания словно ни при чём. Компания, значит, не проводила с ними никакой аттестации, проверки. Нильсена сделали какой-то жертвой».

По словам Калоева, не соответствует истине и раскаяние авиадиспетчера в своей ошибке: «Никакого раскаяния, ничего не было, и это было видно, когда я к нему пришёл и посмотрел ему в глаза. Такое высокомерие, такое презрение было во взгляде — в фильме это не отражено...
Я посмотрел ленту только для того, чтобы знать, что там они показали. Фильм абсолютно неинтересный».
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