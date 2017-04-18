Виталию Калоеву не понравились «Последствия»

«Последствия»
разочаровали Виталия Калоева
— прототипа главного героя в исполнении Арнольда Шварценеггера
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Калоеву не понравилась игра знаменитого голливудского актёра: «Как будто его насильно заставляли переживать, мне так показалось. Во-вторых, он словно просит весь фильм, чтобы его пожалели, погладили. Я скажу, что с моей стороны этого не было, я не хочу, чтобы меня жалели».
Он также возмутился тем, что создатели ленты проигнорировали роль компании Skyguide в событиях, ставших основой для сюжета, а авиадиспетчера Петера Нильсена
превратили в жертву обстоятельств: «Компания словно ни при чём. Компания, значит, не проводила с ними никакой аттестации, проверки. Нильсена сделали какой-то жертвой».
По словам Калоева, не соответствует истине и раскаяние авиадиспетчера в своей ошибке: «Никакого раскаяния, ничего не было, и это было видно, когда я к нему пришёл и посмотрел ему в глаза. Такое высокомерие, такое презрение было во взгляде — в фильме это не отражено...
Я посмотрел ленту только для того, чтобы знать, что там они показали. Фильм абсолютно неинтересный».
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