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Юбилей Светланы Немоляевой

18 апреля
2017 год

Новости кино >>
18 апреля 2017
Сегодня, 18 апреля, отмечает юбилей одна из любимых актрис Эльдара Рязанова - заслуженная и народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Юбилей Светланы Немоляевой

Светлана Владимировна Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве в семье кинорежиссёра Владимира Викторовича Немоляева и звукооператора Валентины Львовны Ладыгиной. В 1958 году окончила театральное училище им. М.С. Щепкина. Через год, весной 1959-го, её зачислили в труппу театра имени Маяковского, где она служит до сих пор. На её счету роли в таких спектаклях, как «Гамлет» (Офелия), «Таланты и поклонники» (Негина, Домна Пантелеевна), «Смерть Тарелкина» (Мавруша), «Дети Ванюшина» (Инна), «Трамвай "Желание"» (Бланш Дюбуа), «Человек из Ламанчи» (Антония), «Бег» (Серафима Владимировна Корзухина), «Кошка на раскалённой крыше» (Мэй), «Смех лангусты» (Сара Бернар), «Кин IV» (Эми Госуилл), «Женитьба» (Фекла Ивановна), «Карамазовы» (Хохлакова) и «Мёртвые души» (Коробочка Настасья Петровна, Просто приятная дама).

В кино дебютировала ещё в 8-летнем возрасте, сыграв эпизодическую роль в комедии Константина Юдина «Близнецы». Перед самым окончанием училища, на 4-м курсе, актрисе доверили образ Ольги в фильме-опере «Евгений Онегин» — режиссёр-постановщик Роман Тихомиров утвердил её без кинопроб. С тех пор Немоляева сыграла в более 100 фильмах. Наиболее плодотворным стало сотрудничество со знаменитым отечественным комедиографом Эдьдаром Рязановым, у которого она снялась в четырёх картинах («Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Небеса обетованные»). кроме того, актрису можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Короткие встречи», «Круг», «Такая короткая долгая жизнь», «Дневной поезд», «4:0 в пользу Танечки», «Ослиная шкура», «Карантин», «Тайна "Чёрных дроздов"», «По главной улице с оркестром», «Визит дамы», «Анна Карамазофф», «Горько!», «Неудача Пуаро», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Артистка», «Марш Турецкого», «Папины дочки», «Поцелуй сквозь стену», «Земский доктор», «Семицветик», «Следователь Тихонов» и многие другие.

Награждена двумя орденами «За заслуги перед Отечеством» и другими правительственными наградами. Лауреат Национальной актерской премии «Фигаро» имени Андрея Миронова. Вдова известного актёра Александра Лазарева, мать Александра Лазарева-младшего и бабушка Полины Лазаревой.
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