Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Люк Скайуокер перейдёт на тёмную сторону Силы

18 апреля
2017 год

Новости кино >>
18 апреля 2017
Марк Хэмилл, памятный многим как Люк Скайуокер, намекнул на возможность перехода своего персонажа на тёмную сторону Силы в восьмом эпизоде культовой космической саги «Звёздные войны».

Люк Скайуокер перейдёт на тёмную сторону Силы

«Это возможно, всё возможно», — заявил актёр на конференции во Флориде, после чего пошутил на тему своей «кратковременной потери памяти» и о том, что давно потерял доверие аудитории и СМИ, потому что постоянно врёт.

Кроме того, стало известно, что Кэрри Фишер перед своей смертью помогала переписать сценарий фильма «Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи».

Новая часть саги выйдет в прокат 14 декабря.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джедаям положат конец
Лея Органа появится в девятом эпизоде «Звёздных войн»
Принцесса Лея не появится в девятом эпизоде «Звёздных войн»
персоны
Кэрри ФишерМарк Хэмилл
фильмы
Звёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаЗвёздные Войны: Эпизод 8 - Последние джедаи

фотографии >>
Люк Скайуокер перейдёт на тёмную сторону Силы фотографии
Люк Скайуокер перейдёт на тёмную сторону Силы фотографии
Люк Скайуокер перейдёт на тёмную сторону Силы фотографии
Люк Скайуокер перейдёт на тёмную сторону Силы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Владимир Васильев (IV)
Георгий Вицин
Илья Исаев
Лада Негруль
Светлана Немоляева
Любовь Румянцева
Екатерина Семёнова
Наталья Третьякова
Ирина Феофанова
Мария Белло
Джеймс Вудс
Эрик Робертс
Дэвид Теннант
Антонио Фагундес
Барбара Хейл
Ежи Штур
все родившиеся 18 апреля >>

Афиша кино >>

Если б я была мужчиной
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Квест
фильм ужасов
США, 2017
Кухня. Последняя битва
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Наваждение
триллер
США, 2017
Неаполитанские истории
сатирическая комедия
Италия, 2015
Охотники за мёдом
Польша, Франция, 2016
Рейд: Пуля в голове
боевик, драма, комедия, триллер
Индонезия, 2016
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
биография
Дания, США, 2016
Жена смотрителя зоопарка
биография, военный фильм, драма, экранизация
США, 2017
Ой, мамочки!
комедия
Франция, 2017
Барбадог
детский фильм, приключения
Россия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью