Люк Скайуокер перейдёт на тёмную сторону Силы

Марк Хэмилл
, памятный многим как Люк Скайуокер, намекнул на возможность перехода своего персонажа на тёмную сторону Силы в восьмом эпизоде культовой космической саги «Звёздные войны»
.
«Это возможно, всё возможно»
, — заявил актёр на конференции во Флориде, после чего пошутил на тему своей «кратковременной потери памяти»
и о том, что давно потерял доверие аудитории и СМИ, потому что постоянно врёт.
Кроме того, стало известно, что Кэрри Фишер
перед своей смертью помогала переписать сценарий фильма «Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи»
.
Новая часть саги выйдет в прокат 14 декабря
.
обсуждение >>