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100 лет назад родился Георгий Вицин

18 апреля
2017 год

Новости кино >>
18 апреля 2017
Сегодня, 18 апреля, исполняется 100 лет со дня рождения незабываемого Труса - заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР и СССР Георгия Вицина.

100 лет назад родился Георгий Вицин

Георгий Михайлович Вицин родился 5 (18) апреля 1917 года в Териоках, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское, Российская империя. После окончания школы поступил в училище Малого театра, но был отчислен с формулировкой «за легкомысленное отношение к учебному процессу». Затем прошёл испытания сразу в трёх студиях — Алексея Дикого, театра Революции и МХАТа-2, и был принят сразу во все три. В 1934 году поступил в Московское театральное училище имени Евгения Вахтангова, а через год перешёл в студию МХАТ-2. В 1936-1969 годах — актёр Театра-студии под руководством Н. П. Хмелёва (с 1937 года — театр имени Ермоловой). На театральной сцене его можно было увидеть в спектаклях «Как вам это понравится», «Ночь ошибок», «Укрощение укротителя», «Не сотвори себе кумира», «Люди с чистой совестью», «Счастье», «Ксения», «Чудак», «Дикари» и «Лес».

Кинодебют актёра состоялся ещё в 1945 году - он сыграл эпизодическую роль в картине Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва!». В 1951-м Григорий Козинцев ему доверил впервые воплотить образ Николая Васильевича Гоголя в «Белинском» - впоследствии он неоднократно становился великим писателем на киноэкране. В 1954 году выдающийся мастер эпизода и комедийного жанра, наконец-то, получил главную роль - в спортивной комедии Семёна Тимошенко «Запасной игрок». Но лишь в следующем десятилетии Вицин проснулся знаменитым на всю необъятную родину, когда согласился сыграть Труса в короткометражках Леонида Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс» и «Самогонщики». Образ слабовольного ипохондрика закрепился за ним на всю жизнь, а практически все фильмы с участием легендарной троицы («Дайте жалобную книгу», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Семь стариков и одна девушка») получили статус народных.

100 лет назад родился Георгий Вицин

Помимо вышеназванных комедий актёр также сыграл в таких фильмах, как «Двенадцатая ночь», «Максим Перепелица», «Убийство на улице Данте», «Дон Кихот», «Девушка с гитарой», «Жених с того света», «Отцы и дети», «Деловые люди», «Путь к причалу», «Каин XVIII», «Первый троллейбус», «Женитьба Бальзаминова», «Зайчик», «Сказка о потерянном времени», «Старая, старая сказка», «Кабачок "13 стульев"», «Опекун», «12 стульев» (обе версии), «Джентльмены удачи», «Тень», «Табачный капитан», «Чиполлино», «Земля Санникова», «Неисправимый лгун», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Царевич Проша», «Не может быть!», «Финист - Ясный сокол», «Шаг навстречу», «Весёлое сновидение, или Смех и слёзы», «Синяя птица», «За спичками», «Опасно для жизни!», «Путешествие пана Кляксы» и многие другие. Всего на счету Вицина более 100 ролей. Он также много работал над озвучиванием мультфильмов и на радио, поскольку обладал талантом к декламации. Был художником — рисовал карикатуры на актёров, пробовал себя в скульптуре, графике, живописи.

Последние годы актёр не снимался, но появлялся перед зрителями в юмористических концертах Театра киноактёра. Умер 22 октября 2001 года - его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.
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100 лет назад родился Георгий Вицин фотографии
100 лет назад родился Георгий Вицин фотографии
100 лет назад родился Георгий Вицин фотографии
100 лет назад родился Георгий Вицин фотографии
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