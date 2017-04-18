100 лет назад родился Георгий Вицин

Сегодня, 18 апреля
, исполняется 100
лет со дня рождения незабываемого Труса - заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР и СССР Георгия Вицина
.
Георгий Михайлович Вицин
родился 5 (18) апреля 1917
года в Териоках, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское, Российская империя. После окончания школы поступил в училище Малого театра
, но был отчислен с формулировкой «за легкомысленное отношение к учебному процессу». Затем прошёл испытания сразу в трёх студиях — Алексея Дикого
, театра Революции
и МХАТа-2
, и был принят сразу во все три. В 1934 году поступил в Московское театральное училище имени Евгения Вахтангова, а через год перешёл в студию МХАТ-2
. В 1936-1969 годах — актёр Театра-студии под руководством Н. П. Хмелёва
(с 1937 года — театр имени Ермоловой
). На театральной сцене его можно было увидеть в спектаклях «Как вам это понравится»
, «Ночь ошибок»
, «Укрощение укротителя»
, «Не сотвори себе кумира»
, «Люди с чистой совестью»
, «Счастье»
, «Ксения»
, «Чудак»
, «Дикари»
и «Лес»
.
Кинодебют актёра состоялся ещё в 1945 году - он сыграл эпизодическую роль в картине Сергея Юткевича «Здравствуй, Москва!»
. В 1951-м Григорий Козинцев
ему доверил впервые воплотить образ Николая Васильевича Гоголя
в «Белинском»
- впоследствии он неоднократно становился великим писателем на киноэкране. В 1954 году выдающийся мастер эпизода и комедийного жанра, наконец-то, получил главную роль - в спортивной комедии Семёна Тимошенко «Запасной игрок»
. Но лишь в следующем десятилетии Вицин
проснулся знаменитым на всю необъятную родину, когда согласился сыграть Труса в короткометражках Леонида Гайдая «Пёс Барбос и необычный кросс»
и «Самогонщики»
. Образ слабовольного ипохондрика закрепился за ним на всю жизнь, а практически все фильмы с участием легендарной троицы («Дайте жалобную книгу»
, «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»
, «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
, «Семь стариков и одна девушка»
) получили статус народных.
Помимо вышеназванных комедий актёр также сыграл в таких фильмах, как «Двенадцатая ночь»
, «Максим Перепелица»
, «Убийство на улице Данте»
, «Дон Кихот»
, «Девушка с гитарой»
, «Жених с того света»
, «Отцы и дети»
, «Деловые люди»
, «Путь к причалу»
, «Каин XVIII»
, «Первый троллейбус»
, «Женитьба Бальзаминова»
, «Зайчик»
, «Сказка о потерянном времени»
, «Старая, старая сказка»
, «Кабачок "13 стульев"»
, «Опекун»
, «12 стульев»
(обе версии
), «Джентльмены удачи»
, «Тень
», «Табачный капитан»
, «Чиполлино»
, «Земля Санникова»
, «Неисправимый лгун»
, «Автомобиль, скрипка и собака Клякса»
, «Царевич Проша»
, «Не может быть!»
, «Финист - Ясный сокол»
, «Шаг навстречу»
, «Весёлое сновидение, или Смех и слёзы»
, «Синяя птица»
, «За спичками»
, «Опасно для жизни!»
, «Путешествие пана Кляксы»
и многие другие. Всего на счету Вицина
более 100 ролей. Он также много работал над озвучиванием мультфильмов и на радио, поскольку обладал талантом к декламации. Был художником — рисовал карикатуры на актёров, пробовал себя в скульптуре, графике, живописи.
Последние годы актёр не снимался, но появлялся перед зрителями в юмористических концертах Театра киноактёра
. Умер 22 октября 2001
года - его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.
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