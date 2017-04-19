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Максим Осадчий получил «Белый квадрат» за «Дуэлянта»

19 апреля
2017 год

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19 апреля 2017
В Москве прошла церемония вручения престижной профессиональной премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат». Главный приз получил оператор Максим Осадчий за работу над фильмом Алексея Мизгирёва «Дуэлянт». После награждения Осадчий подчеркнул, что отечественная операторская школа сильнейшая в мире, и для него честь продолжать традицию учителей.

Максим Осадчий получил «Белый квадрат» за «Дуэлянта»

Максим Осадчий рассказал, что в картине «Дуэлянт» его главной задачей было показать Петербург таким, каким прежде его не видели, снимая всё одной камерой. Его операторская работа в приключенческом фильме Мизгирёва уже была удостоена премий «Золотой орёл» и «Ника». Это второй «Белый квадрат» Осадчего, в 2006 году он стал лауреатом этой премии за работу над лентой Фёдора Бондарчука «9 рота».

В категории «Операторское признание» был награждён инженер Анатолий Кокуш, изобретатель кранов «Каскад» и «Авторобот», которые использовали на съёмках «Трои», «Титаника», «Двенадцати друзей Оушена» и множества других фильмов. Премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского получил лауреат «Ники» Геннадий Карюк («Конец прекрасной эпохи», «Искупление»).

В этом году в состав жюри «Белого квадрата» под председательством Юрия Райского вошли операторы Александр Кузнецов, Леван Капанадзе, композитор Алексей Рыбников, киновед Александр Шпагин, художник Фёдор Савельев и режиссёр Сергей Урсуляк. Премия была учреждена Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России и Министерством культуры РФ в 2004 году.
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фильмы
9 ротаДвенадцать друзей ОушенаДуэлянтИскуплениеКонец прекрасной эпохиТитаникТроя

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Максим Осадчий получил «Белый квадрат» за «Дуэлянта» фотографии
Максим Осадчий получил «Белый квадрат» за «Дуэлянта» фотографии
Максим Осадчий получил «Белый квадрат» за «Дуэлянта» фотографии
Максим Осадчий получил «Белый квадрат» за «Дуэлянта» фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   19.04.2017 - 13:16
Рада поздравить Максима Роальдовича с наградой - влюбилась в кинокартину "Дуэлянт" за потрясающий, на мой вкус, киноязык и очень рада, что смогла всю эту красоту - с т и л ь - несколько раз посмотреть... читать далее>>
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