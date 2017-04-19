Максим Осадчий получил «Белый квадрат» за «Дуэлянта»

В Москве прошла церемония вручения престижной профессиональной премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат». Главный приз получил оператор Максим Осадчий
за работу над фильмом Алексея Мизгирёва «Дуэлянт»
. После награждения Осадчий подчеркнул, что отечественная операторская школа сильнейшая в мире, и для него честь продолжать традицию учителей.
Максим Осадчий рассказал, что в картине «Дуэлянт» его главной задачей было показать Петербург таким, каким прежде его не видели, снимая всё одной камерой. Его операторская работа в приключенческом фильме Мизгирёва уже была удостоена премий «Золотой орёл» и «Ника». Это второй «Белый квадрат» Осадчего, в 2006 году он стал лауреатом этой премии за работу над лентой Фёдора Бондарчука «9 рота»
.
В категории «Операторское признание» был награждён инженер Анатолий Кокуш
, изобретатель кранов «Каскад» и «Авторобот», которые использовали на съёмках «Трои»
, «Титаника»
, «Двенадцати друзей Оушена»
и множества других фильмов. Премию «За вклад в операторское искусство» имени Сергея Урусевского
получил лауреат «Ники» Геннадий Карюк
(«Конец прекрасной эпохи»
, «Искупление»
).
В этом году в состав жюри «Белого квадрата» под председательством Юрия Райского
вошли операторы Александр Кузнецов
, Леван Капанадзе
, композитор Алексей Рыбников
, киновед Александр Шпагин
, художник Фёдор Савельев
и режиссёр Сергей Урсуляк
. Премия была учреждена Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России и Министерством культуры РФ в 2004 году.
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