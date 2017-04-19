«Отцы» взорвали лагерь боевиков

На телеэкраны выходит сериал «Отцы»
режиссёра Аршо Арутюняна
. По сюжету, 12 российских старшеклассниц были похищены сразу после спортивных сборов на Кипре. Частный самолёт с девушками исчез с радаров и обнаружен пустым - на территории радикальных исламистов в Ливии.
Отец одной из похищенных – бывший сотрудник ФСБ (Иван Оганесян
). Понимая, что на счету каждая минута, он бросается на поиски сам. Отцы других девушек – боксёр, хакер и бывший военный, которого не сломала тюрьма, – вопреки запретам спецслужб присоединяются к опасной операции.
Продюсер и автор сценария Михаил Погосов
: «По сценарию нашего кино, действие происходит в 10 или 11 странах мира – Россия, Ливия, Египет, Ливан, Сирия, Чехия, Швеция, Эстония, Кипр… Снимали в этих государствах – правда, «Сирию» сняли на территории Армении. Съёмки были сложными. Когда взрывается лагерь боевиков, - вне зависимости от способностей наших специалистов по графике, это сложно, поверьте. Когда наши герои летят на вертолётах на низкой высоте над пустыней – это тоже опасно. Но для меня главный эпический момент – это финал фильма. В кадре нет ни выстрелов, ни погонь, но это момент душевного родства, который для меня важнее всего».
В фильме снимались Иван Оганесян, Владимир Стеклов
, Василий Шлыков
, Константин Адаев
, Максим Дахненко
. Режиссёром ленты стал Аршо Арутюнян («Стрелок 2»
, «Скотч и виски»
), продюсером – Михаил Погосов.
РЕН ТВ покажет все серии фильма 23 апреля – с 12:30
.
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