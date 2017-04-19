Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Отцы» взорвали лагерь боевиков

19 апреля
2017 год

Новости кино >>
19 апреля 2017
На телеэкраны выходит сериал «Отцы» режиссёра Аршо Арутюняна. По сюжету, 12 российских старшеклассниц были похищены сразу после спортивных сборов на Кипре. Частный самолёт с девушками исчез с радаров и обнаружен пустым - на территории радикальных исламистов в Ливии.

«Отцы» взорвали лагерь боевиков

Отец одной из похищенных – бывший сотрудник ФСБ (Иван Оганесян). Понимая, что на счету каждая минута, он бросается на поиски сам. Отцы других девушек – боксёр, хакер и бывший военный, которого не сломала тюрьма, – вопреки запретам спецслужб присоединяются к опасной операции.

Продюсер и автор сценария Михаил Погосов: «По сценарию нашего кино, действие происходит в 10 или 11 странах мира – Россия, Ливия, Египет, Ливан, Сирия, Чехия, Швеция, Эстония, Кипр… Снимали в этих государствах – правда, «Сирию» сняли на территории Армении. Съёмки были сложными. Когда взрывается лагерь боевиков, - вне зависимости от способностей наших специалистов по графике, это сложно, поверьте. Когда наши герои летят на вертолётах на низкой высоте над пустыней – это тоже опасно. Но для меня главный эпический момент – это финал фильма. В кадре нет ни выстрелов, ни погонь, но это момент душевного родства, который для меня важнее всего».

В фильме снимались Иван Оганесян, Владимир Стеклов, Василий Шлыков, Константин Адаев, Максим Дахненко. Режиссёром ленты стал Аршо Арутюнян («Стрелок 2», «Скотч и виски»), продюсером – Михаил Погосов.

РЕН ТВ покажет все серии фильма 23 апреля – с 12:30.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Кирилл Кяро принюхался в третий раз
Олег Тактаров погонится за Алексеем Чадовым
Поиск по меткам
Российские сериалы
персоны
Константин АдаевАршо АрутюнянМаксим ДахненкоИван ОганесянМихаил ПогосовВладимир СтекловВасилий Шлыков
фильмы
Скотч и вискиСтрелок-2

фотографии >>
«Отцы» взорвали лагерь боевиков фотографии
«Отцы» взорвали лагерь боевиков фотографии
«Отцы» взорвали лагерь боевиков фотографии
«Отцы» взорвали лагерь боевиков фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Оксана Акиньшина
Сергей Баталов
Сергей Варчук
Игорь Лесов
Мария Машкова
Руслан Сасин
Надежда Федосова
Ирина Фролова
Витаутас Шапранаускас
Эшли Джадд
Тим Карри
Хейден Кристенсен
Дадли Мур
Алессандро Прециози
Джеймс Франко
Кейт Хадсон
все родившиеся 19 апреля >>

Афиша кино >>

Если б я была мужчиной
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Квест
фильм ужасов
США, 2017
Кухня. Последняя битва
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Наваждение
триллер
США, 2017
Неаполитанские истории
сатирическая комедия
Италия, 2015
Охотники за мёдом
Польша, Франция, 2016
Рейд: Пуля в голове
боевик, драма, комедия, триллер
Индонезия, 2016
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
биография
Дания, США, 2016
Жена смотрителя зоопарка
биография, военный фильм, драма, экранизация
США, 2017
Ой, мамочки!
комедия
Франция, 2017
Барбадог
детский фильм, приключения
Россия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью