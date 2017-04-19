Джеки Чан подвёз льва

В сети появился новый дублированный трейлер приключенческой комедии «Доспехи бога: В поисках сокровищ». Джеки Чан, которому уже за 60, по-прежнему в хорошей форме. На этот раз профессора археологии ждёт масса загадок и схватка с преступным синдикатом в борьбе за сокровища древнего королевства.
Съёмки картины Стэнли Тонга проходили в Пекине, Сиане, Дубае и Исландии. Мировая премьера состоялась в конце января. Фильм, который в оригинале называется «Кунг-фу Йога», имел некоторый успех в Азии. Например, в Сингапуре за первый уикенд сборы составили $1,85 млн.
Российская премьера ленты «Доспехи бога: В поисках сокровищ» состоится 8 мая 2017 года.
обсуждение >>