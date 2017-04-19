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Джеки Чан подвёз льва

19 апреля
2017 год

Новости кино >>
19 апреля 2017
В сети появился новый дублированный трейлер приключенческой комедии «Доспехи бога: В поисках сокровищ». Джеки Чан, которому уже за 60, по-прежнему в хорошей форме. На этот раз профессора археологии ждёт масса загадок и схватка с преступным синдикатом в борьбе за сокровища древнего королевства.



Съёмки картины Стэнли Тонга проходили в Пекине, Сиане, Дубае и Исландии. Мировая премьера состоялась в конце января. Фильм, который в оригинале называется «Кунг-фу Йога», имел некоторый успех в Азии. Например, в Сингапуре за первый уикенд сборы составили $1,85 млн.

Российская премьера ленты «Доспехи бога: В поисках сокровищ» состоится 8 мая 2017 года.
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Джеки Чан подвёз льва фотографии
Джеки Чан подвёз льва фотографии
Джеки Чан подвёз льва фотографии
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