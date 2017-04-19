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Режиссёр «Поезда в Пусан» займётся «Психокинезом»

19 апреля
2017 год

Новости кино >>
19 апреля 2017
Южнокорейский режиссёр Ён Сан-хо приступил к работе над фильмом «Психокинез». Создатель фильма ужасов «Поезд в Пусан», собравшего в России восьмимиллионную кассу, решил переключиться с зомби-апокалипсиса на комедийный жанр.

Режиссёр «Поезда в Пусан» займётся «Психокинезом»

В фильме задействованы корейские актёры категории А, в частности Рю Сын-рён («Мишень») и Сим Ынгён («Мисс Бабуля»), которые озвучивали главных героев «Станции Сеул» - анимированного приквела «Поезда в Пусан». Также в актёрский состав вошли популярный корейский певец Пак Чон Мин и Чон Ю Ми, исполнившая в «Поезде» роль беременной женщины Сон Гён.

Главный герой «Психокинеза» - обычный парень, внезапно обнаруживающий, что обладает суперсилами. Он начинает использовать свои удивительные возможности, чтобы помогать дочери и другим людям.

«Поезд в Пусан», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, установил несколько кассовых рекордов для азиатского кино. В первый день в Южной Корее его посмотрели более 800 тыс. человек, а сборы первого дня достигли $5,75 млн. Всего в международном прокате фильм заработал более $135 млн.
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Режиссёр «Поезда в Пусан» займётся «Психокинезом» фотографии
Режиссёр «Поезда в Пусан» займётся «Психокинезом» фотографии
Режиссёр «Поезда в Пусан» займётся «Психокинезом» фотографии
Режиссёр «Поезда в Пусан» займётся «Психокинезом» фотографии
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