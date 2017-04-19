Режиссёр «Поезда в Пусан» займётся «Психокинезом»

Южнокорейский режиссёр Ён Сан-хо
приступил к работе над фильмом «Психокинез»
. Создатель фильма ужасов «Поезд в Пусан»
, собравшего в России восьмимиллионную кассу, решил переключиться с зомби-апокалипсиса на комедийный жанр.
В фильме задействованы корейские актёры категории А, в частности Рю Сын-рён
(«Мишень»
) и Сим Ынгён
(«Мисс Бабуля»
), которые озвучивали главных героев «Станции Сеул»
- анимированного приквела «Поезда в Пусан». Также в актёрский состав вошли популярный корейский певец Пак Чон Мин
и Чон Ю Ми
, исполнившая в «Поезде» роль беременной женщины Сон Гён.
Главный герой «Психокинеза» - обычный парень, внезапно обнаруживающий, что обладает суперсилами. Он начинает использовать свои удивительные возможности, чтобы помогать дочери и другим людям.
«Поезд в Пусан», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале, установил несколько кассовых рекордов для азиатского кино. В первый день в Южной Корее его посмотрели более 800 тыс.
человек, а сборы первого дня достигли $5,75 млн
. Всего в международном прокате фильм заработал более $135 млн
.
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