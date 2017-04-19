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Завершились съёмки VR-проекта «Агент Эмерсон»

19 апреля
2017 год

Новости кино >>
19 апреля 2017
В Луизиане и Лос-Анджелесе закончился съёмочный этап приключенческого экшна «Агент Эмерсон». Фильм снимается при помощи стереоскопической камеры, которая обеспечивает обзор 360 градусов от лица главного героя.

Завершились съёмки VR-проекта «Агент Эмерсон»

В центре сюжета «Агента Эмерсона» — сотрудник ЦРУ, который стремится выйти из игры и перестать быть частью экспериментальной программы, где все участники находятся в полном подчинении под дистанционным управлением некоего «Генерала» (Тони Дэнисон). Герою приходится бороться за то, чтобы снова самому отвечать за свои действия и выйти из-под опеки секретных служб. В этой борьбе ему помогает Алекс Эмерсон (Линдси Фонсека).

«Агент Эмерсон» станет пилотной серией для оригинального VR-сериала Identity Experience.

Постановкой VR-проекта занимается Илья Рожков — молодой режиссёр, недавний выпускник филиала Нью-Йоркской академии киноискусств. Компания Рожкова SEREIN в настоящее время занимается разработкой целого пула VR-проектов, в том числе и художественных фильмов.

Продюсерами проекта выступили Сергей Сельянов (кинокомпания СТВ), Кэти Твигг, Пит Блюмел (Rogue Initiative) и Илья Рожков.

В главных ролях — звёзды сериалов Линдси Фонсека («Как я встретил вашу маму») и Тони Дэнисон («Особо тяжкие преступления»).

Продюсер Сергей Сельянов: «Кинокомпания СТВ всегда уделяла и уделяет большое внимание молодым, нам всегда интересны дебютанты. И конечно, VR -фильмы это новая ступень. У нас замечательная команда — Илья, Rogue Initiative, наши прекрасные актёры, технический персонал, отвечающий за камеры. Думаю, вместе мы подарим индустрии новый взгляд на будущее технологических возможностей».

Первые российские фильмы, созданные по технологии VR, были представлены в июле 2016 года на фестивале EMC VR Film Festival. В феврале 2017 года в Лос-Анджелесе открылся первый в мире кинотеатр виртуальной реальности.
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Завершились съёмки VR-проекта «Агент Эмерсон» фотографии
Завершились съёмки VR-проекта «Агент Эмерсон» фотографии
Линдси Фонсека
Завершились съёмки VR-проекта «Агент Эмерсон» фотографии
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