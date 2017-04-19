Богомол и Йонду едут в Москву

Режиссёр фильма «Стражи галактики 2» Джеймс Ганн
и актёры Майкл Рукер
и Пом Клементьефф
приедут в Москву 27 апреля
. Они представят продолжение космического блокбастера Marvel, в котором также сыграли Крис Пратт
, Карен Гиллан
, Вин Дизель
, Сильвестр Сталлоне
, Зои Салдана
, Курт Рассел
и Брэдли Купер
.
Майкл Рукер, как и в первой части «Стражей галактики»
, исполнил роль адмирала Опустошителей Йонду. Канадская актриса Пом Клементьефф играет Мантис (Богомол), которая умеет читать мысли и чувства.
Во второй части популярной фантастической ленты зрителям раскроют тайну истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги станут новыми союзниками, на помощь Стражам также придут полюбившиеся персонажи из классических комиксов.
В России премьера космического блокбастера «Стражи галактики 2» состоится 4 мая 2017 года
.
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