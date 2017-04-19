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Богомол и Йонду едут в Москву

19 апреля
2017 год

Новости кино >>
19 апреля 2017
Режиссёр фильма «Стражи галактики 2» Джеймс Ганн и актёры Майкл Рукер и Пом Клементьефф приедут в Москву 27 апреля. Они представят продолжение космического блокбастера Marvel, в котором также сыграли Крис Пратт, Карен Гиллан, Вин Дизель, Сильвестр Сталлоне, Зои Салдана, Курт Рассел и Брэдли Купер.

Богомол и Йонду едут в Москву

Майкл Рукер, как и в первой части «Стражей галактики», исполнил роль адмирала Опустошителей Йонду. Канадская актриса Пом Клементьефф играет Мантис (Богомол), которая умеет читать мысли и чувства.

Во второй части популярной фантастической ленты зрителям раскроют тайну истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги станут новыми союзниками, на помощь Стражам также придут полюбившиеся персонажи из классических комиксов.

В России премьера космического блокбастера «Стражи галактики 2» состоится 4 мая 2017 года.
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Богомол и Йонду едут в Москву фотографии
Богомол и Йонду едут в Москву фотографии
Богомол и Йонду едут в Москву фотографии
Богомол и Йонду едут в Москву фотографии
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