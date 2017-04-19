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Продолжение «Молодого папы» откладывается

19 апреля
2017 год

Новости кино >>
19 апреля 2017
Режиссёр Паоло Соррентино отложил работу над продолжением сериала «Молодой папа». Причиной такого решения студии Canal Plus стала не загруженность съёмочного графика Джуда Лоу, который исполнит роль молодого Дамблдора в продолжении «Фантастических тварей», а нехватка времени у самого режиссёра. Этим летом Соррентино начнёт снимать фильм про экс-премьера Италии Сильвио Берлускони под названием «Они».

Продолжение «Молодого папы» откладывается

Роль неординарного политика и медиамагната исполнит Тони Сервилло, уже работавший с Соррентино в таких лентах как «Изумительный» и «Великая красота». По словам самого режиссёра, он не собирается очернять своего героя, а хочет проследить его карьеру от владельца холдинга Mediaset до председателя правительства Италии.

Соррентино уже пробовал подступиться к байопику о Берлускони в ноябре 2016 года, но спустя несколько месяцев затею оставил, сказав, что это «слишком трудная история».

Сериал «Молодой папа» о вымышленном американском кардинале Ленни Белардо, занявшем папский престол в возрасте 47-ми лет, впервые был показан на внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Премьера на канале Sky Atlantic состоялась 21 октября 2016 года.
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Продолжение «Молодого папы» откладывается фотографии
Продолжение «Молодого папы» откладывается фотографии
Продолжение «Молодого папы» откладывается фотографии
Продолжение «Молодого папы» откладывается фотографии
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