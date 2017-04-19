Продолжение «Молодого папы» откладывается

Режиссёр Паоло Соррентино
отложил работу над продолжением сериала «Молодой папа»
. Причиной такого решения студии Canal Plus стала не загруженность съёмочного графика Джуда Лоу
, который исполнит роль молодого Дамблдора в продолжении «Фантастических тварей»
, а нехватка времени у самого режиссёра. Этим летом Соррентино начнёт снимать фильм про экс-премьера Италии Сильвио Берлускони под названием «Они»
.
Роль неординарного политика и медиамагната исполнит Тони Сервилло
, уже работавший с Соррентино в таких лентах как «Изумительный»
и «Великая красота»
. По словам самого режиссёра, он не собирается очернять своего героя, а хочет проследить его карьеру от владельца холдинга Mediaset до председателя правительства Италии.
Соррентино уже пробовал подступиться к байопику о Берлускони в ноябре 2016 года, но спустя несколько месяцев затею оставил, сказав, что это «слишком трудная история».
Сериал «Молодой папа» о вымышленном американском кардинале Ленни Белардо, занявшем папский престол в возрасте 47-ми лет, впервые был показан на внеконкурсной программе Венецианского кинофестиваля. Премьера на канале Sky Atlantic состоялась 21 октября 2016 года.
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