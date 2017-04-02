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Кукла запугает детей до смерти

2 апреля
2017 год

Новости кино >>
2 апреля 2017
Опубликованы первый трейлер и свежий постер «Проклятия Аннабель 2» ‒ продолжения спин-оффа популярной хоррор-серии «Заклятие».



Картина расскажет о том, как кукольный мастер, чья единственная дочь трагически погибла 20 лет назад, вместе с женой решают открыть двери своего дома для монахини и нескольких девочек из закрытого сиротского приюта. Но одержимое создание кукольника – Аннабель – пристально наблюдает за детьми и вскоре накрывает их убежище ураганом ужаса и страха.

В фильме заняты Миранда Отто, Энтони ЛаПалья, Стефани Сигман, Алисия Вела-Бэйли, Хавьер Ботет, Адам Бартли, Брэд Гринквист, Лулу Уилсон и Брайан Хау.

«Проклятие Аннабель 2» появится на российских экранах 10 августа.
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