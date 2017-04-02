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Сильвестр Сталлоне расстался с «Неудержимыми»

2 апреля
2017 год

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2 апреля 2017
Сильвестр Сталлоне распрощался с «Неудержимыми» и не планирует сниматься в предстоящей четвертой части, которая должна была стать финалом для популярной экшн-серии.

Сильвестр Сталлоне расстался с «Неудержимыми»

Поговаривают, что Слай не нашёл общий язык с продюсером Ави Лернером насчёт нового постановщика, сценария и некоторых технических составляющих. Но если верить словам Лернера, то между ними лишь временное недопонимание, и Сталлоне никуда не денется от участия в завершающем акте «Неудержимых».

Официальной информации о кастинге и дате начала съёмок пока нет, но известно, что Слай собирался пригласить Клинта Иствуда или Джека Николсона, хотя теперь все эти идеи под большим вопросом.

«Неудержимые 4» могут появиться на свет не раньше 2018 года.
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Сильвестр Сталлоне расстался с «Неудержимыми» фотографии
Сильвестр Сталлоне расстался с «Неудержимыми» фотографии
Сильвестр Сталлоне расстался с «Неудержимыми» фотографии
Сильвестр Сталлоне расстался с «Неудержимыми» фотографии
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