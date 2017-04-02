Сильвестр Сталлоне расстался с «Неудержимыми»

Сильвестр Сталлоне
распрощался с «Неудержимыми»
и не планирует сниматься в предстоящей четвертой части, которая должна была стать финалом для популярной экшн-серии.
Поговаривают, что Слай
не нашёл общий язык с продюсером Ави Лернером
насчёт нового постановщика, сценария и некоторых технических составляющих. Но если верить словам Лернера
, то между ними лишь временное недопонимание, и Сталлоне
никуда не денется от участия в завершающем акте «Неудержимых»
.
Официальной информации о кастинге и дате начала съёмок пока нет, но известно, что Слай собирался пригласить Клинта Иствуда
или Джека Николсона
, хотя теперь все эти идеи под большим вопросом.
«Неудержимые 4»
могут появиться на свет не раньше 2018 года.
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