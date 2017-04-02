Тварь выплывет из Чёрной Лагуны

Уиллу Биллу
, написавшему сценарии для «Аквамена»
и «Охотников на гангстеров»
, предложили поработать над новой версией хоррора Джека Арнольда «Создание из Чёрной Лагуны»
.
Фильм станет частью вновь возрождающейся киновселенной классических монстров от Universal.
По сюжету оригинала, вышедшего в далёком 1954 году, в ходе научной экспедиции к верховьям Амазонки учёные столкнулись с местным Ихтиандром, т.е. гибридом рыбы и человека – жаброчеловеком, обитающим в водоёме под названием «Чёрная Лагуна».
Других подробностей о будущем проекте студия пока не разглашает.
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