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Тварь выплывет из Чёрной Лагуны

2 апреля
2017 год

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2 апреля 2017
Уиллу Биллу, написавшему сценарии для «Аквамена» и «Охотников на гангстеров», предложили поработать над новой версией хоррора Джека Арнольда «Создание из Чёрной Лагуны».

Тварь выплывет из Чёрной Лагуны

Фильм станет частью вновь возрождающейся киновселенной классических монстров от Universal.

По сюжету оригинала, вышедшего в далёком 1954 году, в ходе научной экспедиции к верховьям Амазонки учёные столкнулись с местным Ихтиандром, т.е. гибридом рыбы и человека – жаброчеловеком, обитающим в водоёме под названием «Чёрная Лагуна».

Других подробностей о будущем проекте студия пока не разглашает.
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Тварь выплывет из Чёрной Лагуны фотографии
Тварь выплывет из Чёрной Лагуны фотографии
Тварь выплывет из Чёрной Лагуны фотографии
Тварь выплывет из Чёрной Лагуны фотографии
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