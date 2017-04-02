Бри Ларсон и Арми Хаммер попали в 70-е

В сети появились стилизованные персонажные постеры криминального боевика Бена Уитли «Перестрелка»
.
Действие картины, чьим исполнительным продюсером является Мартин Скорсезе
, разворачивается в Бостоне образца 1978 года. Жюстин (Бри Ларсон
) выступает посредником на сделке по продаже оружия на заброшенном складе между двумя ирландцами (Киллиан Мёрфи
, Майкл Смайли
) и торговцами оружием под руководством Вернона (Шарлто Копли
) и Орда (Арми Хаммер
). При первом же выстреле сделка быстро превращается в настоящую бойню, и умудрившаяся в этот день решиться на подработку девушка оказывается втянута в кровавую игру на выживание.
Над сценарием «Перестрелки» Уитли
трудился вместе с Эми Джамп
, а в актёрской команде также числятся Сэм Райли
, Энцо Чиленти
, Ноа Тейлор
, Джек Рейнор
и другие.
На российских экранах «Перестрелка»
начнётся 27 апреля
.
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