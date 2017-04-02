Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Бри Ларсон и Арми Хаммер попали в 70-е

2 апреля
2017 год

Новости кино >>
2 апреля 2017
В сети появились стилизованные персонажные постеры криминального боевика Бена Уитли «Перестрелка».

Бри Ларсон и Арми Хаммер попали в 70-е

Действие картины, чьим исполнительным продюсером является Мартин Скорсезе, разворачивается в Бостоне образца 1978 года. Жюстин (Бри Ларсон) выступает посредником на сделке по продаже оружия на заброшенном складе между двумя ирландцами (Киллиан Мёрфи, Майкл Смайли) и торговцами оружием под руководством Вернона (Шарлто Копли) и Орда (Арми Хаммер). При первом же выстреле сделка быстро превращается в настоящую бойню, и умудрившаяся в этот день решиться на подработку девушка оказывается втянута в кровавую игру на выживание.

Над сценарием «Перестрелки» Уитли трудился вместе с Эми Джамп, а в актёрской команде также числятся Сэм Райли, Энцо Чиленти, Ноа Тейлор, Джек Рейнор и другие.

На российских экранах «Перестрелка» начнётся 27 апреля.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
20 фильмов весны: Король Артур и рыцари российского проката
персоны
Шарлто КоплиБри ЛарсонКиллиан МёрфиСэм РайлиДжек РейнорМартин СкорсезеМайкл СмайлиНоа ТейлорБен УитлиЭрми ХаммерЭнцо Чиленти
фильмы
Перестрелка

фотографии >>
Бри Ларсон и Арми Хаммер попали в 70-е фотографии
Бри Ларсон и Арми Хаммер попали в 70-е фотографии
Бри Ларсон и Арми Хаммер попали в 70-е фотографии
Бри Ларсон и Арми Хаммер попали в 70-е фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Николай Ващилин
Мари Ворожи
Елена Гоголева
Александр (Израэль) Демидов
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Юрий Оськин
Михаил Полицеймако
Станислав Эвентов
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Гийом Депардьё
Адольф Дымша
Расселл Кроу
Амза Пелля
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Время первых
космическая драма
Россия, 2017
Байбаймэн
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Танцы насмерть
молодежный фильм, научная фантастика
Россия, 2017
Возьми меня штурмом
боевик, комедия
Бельгия, Франция, 2016
Жестокие мечты
криминальный фильм, триллер
Канада, 2016
Королева Испании
драма, комедия
Испания, 2016
Последствия
драма, триллер
США, 2017
Уйти красиво
комедия, криминальный фильм
США, 2016
Шесть музыкантов на фоне города
музыкальный фильм
Армения, Россия, 2016
Разбуди меня
драма, мистика, триллер
Россия, 2016
Лекарство от здоровья
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Германия, США, 2016
Собачья жизнь
семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью