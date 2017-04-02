Майклу Фассбендеру исполнилось 40 лет

Сегодня, 2 апреля
, исполнилось 40
лет популярному голливудскому актёру Майклу Фассбендеру
.
Майкл Фассбендер
родился 2 апреля 1977
года в немецком городе Хайдельберг в семье правнучатой племянницы ирландского революционера Майкла Коллинза
. В 1979 году семья переехала в Килларни (Ирландия), где отец Майкла
, немец по национальности, открыл ресторан West End House и работал там шеф-поваром. После окончания колледжа будущий актёр отправился в Cork в Colaiste Stiofain Naofa, где прошёл годовой курс обучения. Затем он поступил в Drama Centre London, но на последнем году бросил обучение. После прощания с Central School of Speech and Drama Майклу
удалось отправиться на гастроли со спектаклем «Три сестры»
от Oxford Stage Company.
В 2001 году дебютировал на телевидении, снявшись в мини-сериале Тома Хэнкса
и Стивена Спилберга «Братья по оружию»
в роли сержанта Бёртона Кристенсона. Спустя 5 лет на него обратил внимание Зак Снайдер
и предложил ему воплотить образ Стелиоса в экранизации комикса «300 спартанцев»
. Следом за ними последовали «Ангел» Франсуа Озона
, «Голод»
, «Стыд»
и «12 лет рабства» Стива Маккуина
, «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино
, «Джейн Эйр» Кэри Фукунаги
, «Опасный метод» Дэвида Кроненберга
, «Прометей» Ридли Скотта
, «Макбет»
и «Кредо убийцы» Джастина Курзеля
, «Стив Джобс» Дэнни Бойла
и, конечно же, роль молодого Магнето в кинокомиксах «Люди Икс: Первый класс»
, «Люди Икс: Дни минувшего будущего»
и «Люди Икс: Апокалипсис»
. В настоящий момент является одним из самых востребованных актёров мирового кино. Только в этом году, помимо экранизации игры Assassin’s Creed
, его можно увидеть в таких фильмах, как «Чужой: Завет»
, «Песня за песней»
и «Снеговик»
.
Обладатель множества призов, среди которых British Independent Film Award (за лучшую мужскую роль в «Голоде»
) и Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля («Стыд»). Двукратный номинант на премию «Оскар», трёхкратный номинант на премию «Золотой глобус» и четырёхкратный номинант на премию BAFTA.
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