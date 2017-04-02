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Майклу Фассбендеру исполнилось 40 лет

2 апреля
2017 год

Новости кино >>
2 апреля 2017
Сегодня, 2 апреля, исполнилось 40 лет популярному голливудскому актёру Майклу Фассбендеру.

Майклу Фассбендеру исполнилось 40 лет

Майкл Фассбендер родился 2 апреля 1977 года в немецком городе Хайдельберг в семье правнучатой племянницы ирландского революционера Майкла Коллинза. В 1979 году семья переехала в Килларни (Ирландия), где отец Майкла, немец по национальности, открыл ресторан West End House и работал там шеф-поваром. После окончания колледжа будущий актёр отправился в Cork в Colaiste Stiofain Naofa, где прошёл годовой курс обучения. Затем он поступил в Drama Centre London, но на последнем году бросил обучение. После прощания с Central School of Speech and Drama Майклу удалось отправиться на гастроли со спектаклем «Три сестры» от Oxford Stage Company.

В 2001 году дебютировал на телевидении, снявшись в мини-сериале Тома Хэнкса и Стивена Спилберга «Братья по оружию» в роли сержанта Бёртона Кристенсона. Спустя 5 лет на него обратил внимание Зак Снайдер и предложил ему воплотить образ Стелиоса в экранизации комикса «300 спартанцев». Следом за ними последовали «Ангел» Франсуа Озона, «Голод», «Стыд» и «12 лет рабства» Стива Маккуина, «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино, «Джейн Эйр» Кэри Фукунаги, «Опасный метод» Дэвида Кроненберга, «Прометей» Ридли Скотта, «Макбет» и «Кредо убийцы» Джастина Курзеля, «Стив Джобс» Дэнни Бойла и, конечно же, роль молодого Магнето в кинокомиксах «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Люди Икс: Апокалипсис». В настоящий момент является одним из самых востребованных актёров мирового кино. Только в этом году, помимо экранизации игры Assassin’s Creed, его можно увидеть в таких фильмах, как «Чужой: Завет», «Песня за песней» и «Снеговик».

Обладатель множества призов, среди которых British Independent Film Award (за лучшую мужскую роль в «Голоде») и Кубок Вольпи Венецианского кинофестиваля («Стыд»). Двукратный номинант на премию «Оскар», трёхкратный номинант на премию «Золотой глобус» и четырёхкратный номинант на премию BAFTA.
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Рецензии:
«Стыд»
«Макбет»
«Советник»
«Аквариум»
«Джейн Эйр»
«Стив Джобс»
«Свет в океане»
«Кредо убийцы»
«12 лет рабства»
«Опасный метод»
«Бесславные ублюдки»
«Люди Икс: Апокалипсис»
«Люди Икс: Дни минувшего будущего»
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Майклу Фассбендеру исполнилось 40 лет фотографии
Майклу Фассбендеру исполнилось 40 лет фотографии
Майклу Фассбендеру исполнилось 40 лет фотографии
Майклу Фассбендеру исполнилось 40 лет фотографии
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