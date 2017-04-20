Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан начнут жечь книги

Телекомпания HBO собирается экранизировать роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»
. Главные роли исполнят актёры Майкл Б. Джордан
и Майкл Шеннон
. Постановкой сериала займётся режиссёр Рамин Бахрани
, с которым Шеннону уже доводилось работать в драме «99 домов»
. Сценарий к многосерийной экранизации, как и к «99 домам», напишут Амир Надери
и сам режиссёр.
Антиутопия Брэдбери была опубликована в 1953 году. Она изображает мрачное будущее, где интерактивное телевидение превратилось в отупляющий наркотик, а история и книги запрещены законом. Уничтожением книжной продукции занимаются пожарные: они сжигают ненавистные источники противоречивых мыслей вместе с домами их владельцев. Главный герой Гай Монтэг, роль которого в сериале исполнит Майкл Б. Джордан, занимается именно такой работой под руководством Брандмейстера Битти (Майкл Шеннон). Однако знакомство с юной девушкой, не похожей на других желанием говорить о своих мыслях и чувствах, толкает Монтэга на путь сомнений.
После успешного появления Джордана на экранах в спортивной драме «Крид: Наследие Рокки»
с Сильвестром Сталлоне
, актёра пригласили в ремейк «Афёры Томаса Крауна»
, а также в очередной фильм вселенной Marvel «Чёрная пантера»
, съёмки которого уже начались в январе. Майкл Шеннон в этом году номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в триллере Тома Форда «Под покровом ночи»
, но уступил Махершале Али
.
Самой известной экранизацией романа Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» стал одноимённый фильм Франсуа Трюффо
, вышедший в прокат в 1966 году.
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