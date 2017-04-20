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Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан начнут жечь книги

20 апреля
2017 год

Новости кино >>
20 апреля 2017
Телекомпания HBO собирается экранизировать роман Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Главные роли исполнят актёры Майкл Б. Джордан и Майкл Шеннон. Постановкой сериала займётся режиссёр Рамин Бахрани, с которым Шеннону уже доводилось работать в драме «99 домов». Сценарий к многосерийной экранизации, как и к «99 домам», напишут Амир Надери и сам режиссёр.

Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан начнут жечь книги

Антиутопия Брэдбери была опубликована в 1953 году. Она изображает мрачное будущее, где интерактивное телевидение превратилось в отупляющий наркотик, а история и книги запрещены законом. Уничтожением книжной продукции занимаются пожарные: они сжигают ненавистные источники противоречивых мыслей вместе с домами их владельцев. Главный герой Гай Монтэг, роль которого в сериале исполнит Майкл Б. Джордан, занимается именно такой работой под руководством Брандмейстера Битти (Майкл Шеннон). Однако знакомство с юной девушкой, не похожей на других желанием говорить о своих мыслях и чувствах, толкает Монтэга на путь сомнений.

После успешного появления Джордана на экранах в спортивной драме «Крид: Наследие Рокки» с Сильвестром Сталлоне, актёра пригласили в ремейк «Афёры Томаса Крауна», а также в очередной фильм вселенной Marvel «Чёрная пантера», съёмки которого уже начались в январе. Майкл Шеннон в этом году номинировался на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в триллере Тома Форда «Под покровом ночи», но уступил Махершале Али.

Самой известной экранизацией романа Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» стал одноимённый фильм Франсуа Трюффо, вышедший в прокат в 1966 году.
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фильмы
451 градус по Фаренгейту99 домовАфера Томаса КраунаКрид: Наследие РоккиПод покровом ночи

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Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан начнут жечь книги фотографии
Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан начнут жечь книги фотографии
Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан начнут жечь книги фотографии
Майкл Шеннон и Майкл Б. Джордан начнут жечь книги фотографии
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