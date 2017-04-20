Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

О Кинг-Конге снимут сериал

20 апреля
2017 год

Новости кино >>
20 апреля 2017
IM Global Television и MarVista Entertainment анонсировали телесериал «Конг: Остров Черепа», работа над которым уже началась. Как сообщает deadline.com, сюжет будет строиться вокруг персонажа женского пола, а актёрский состав будет многонациональным.

О Кинг-Конге снимут сериал

Пока неизвестны ни синопсис, ни сроки работы над первым в истории сериалом о Кинг-Конге, ясно лишь, что героям предстоит пережить немало опасностей и раскрыть тайну происхождения населяющих Остров Черепа монстров. Сценарий напишут Стэйси Тайтл и Джонатан Пеннер («Байбаймэн»).

Вселенная Кинг-Конга насчитывает уже восемь фильмов, девятый – «Годзилла против Конга» – должен выйти в 2020 году. Последний полнометражный фильм «Конг: Остров Черепа» вышел в России на большие экраны в этом году 9 марта. При бюджете в $185 млн в мировом прокате перезапуск франшизы собрал более $550 млн.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Том Хиддлстон и Бри Ларсон заглянули в гости к королю обезьян
Джентльмены предпочитают блондинок: Гид по истории Кинг Конга
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Джонатан ПеннерСтэйси Тайтл
фильмы
БайбаймэнКонг: Остров черепа

фотографии >>
О Кинг-Конге снимут сериал фотографии
О Кинг-Конге снимут сериал фотографии
О Кинг-Конге снимут сериал фотографии
О Кинг-Конге снимут сериал фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валерий Колосов
19 апреля ушёл из жизни актёр Валерий Колосов.

День рождения >>

Андрей Войновский
Владимир Долинский
Насиба Зейналова
Константин Лавроненко
Павел Луспекаев
Александр Мельник (II)
Гия Перадзе
Родион Приходько
Максим Щёголев
Майкл Брэндон
Криспин Гловер
Джессика Лэнг
Райан О'Нил
Льюис Омар
Энди Серкис
Кармен Электра
все родившиеся 20 апреля >>

Афиша кино >>

Если б я была мужчиной
комедия
Бельгия, Франция, 2017
Квест
фильм ужасов
США, 2017
Кухня. Последняя битва
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Наваждение
триллер
США, 2017
Неаполитанские истории
сатирическая комедия
Италия, 2015
Охотники за мёдом
Польша, Франция, 2016
Рейд: Пуля в голове
боевик, драма, комедия, триллер
Индонезия, 2016
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
биография
Дания, США, 2016
Жена смотрителя зоопарка
биография, военный фильм, драма, экранизация
США, 2017
Ой, мамочки!
комедия
Франция, 2017
Барбадог
детский фильм, приключения
Россия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью