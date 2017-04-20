О Кинг-Конге снимут сериал

IM Global Television и MarVista Entertainment анонсировали телесериал «Конг: Остров Черепа», работа над которым уже началась. Как сообщает deadline.com, сюжет будет строиться вокруг персонажа женского пола, а актёрский состав будет многонациональным.
Пока неизвестны ни синопсис, ни сроки работы над первым в истории сериалом о Кинг-Конге, ясно лишь, что героям предстоит пережить немало опасностей и раскрыть тайну происхождения населяющих Остров Черепа монстров. Сценарий напишут Стэйси Тайтл
и Джонатан Пеннер
(«Байбаймэн»
).
Вселенная Кинг-Конга насчитывает уже восемь фильмов, девятый – «Годзилла против Конга»
– должен выйти в 2020 году. Последний полнометражный фильм «Конг: Остров Черепа»
вышел в России на большие экраны в этом году 9 марта. При бюджете в $185 млн в мировом прокате перезапуск франшизы собрал более $550 млн.
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