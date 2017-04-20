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«Капитану Марвел» нашли режиссёров

20 апреля
2017 год

Новости кино >>
20 апреля 2017
Очередной супергеройский блокбастер «Капитан Марвел» определился с выбором режиссёра, точнее сразу двух. Постановкой ленты займутся Райан Флек и Анна Боуден. По данным издания Variety, продюсеры компании Marvel после нескольких встреч с разными претендентами на режиссёрское кресло проекта остановились именно на этой паре.

«Капитану Марвел» нашли режиссёров

Наиболее известные совместные работы Боуден и Флека – это «Полу-Нельсон» с Райаном Гослингом («Оскар» за лучшую мужскую роль) и «Прогулка по Миссисипи» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Также Флек и Боуден вместе снимали некоторые эпизоды сериалов «Любовники» и «Миллиарды».

Сценарий для «Капитана Марвел» пишут Мег ЛеФов («Головоломка») и Николь Перлман («Стражи галактики»). Главную роль исполнит оскароносная Бри Ларсон.

Кэрол Денверс, известная также как Мисс Марвел, Двойная звезда и Капитан Марвел, впервые появилась в комиксах в 1968 году. Дослужившись до майора ВВС США, она стала работать на Ника Фьюри, пока однажды взрыв психо-магнетонного устройства не привёл к тому, что Денверс трансформировалась в гибрид человека и крии, взяв себе имя Мисс Марвел. Позднее Кэрол Денверс стала новым Капитаном Марвел и присоединилась к Стражам Галактики.

Премьера фильма «Капитан Марвел» намечена на 8 марта 2019 года.
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«Капитану Марвел» нашли режиссёров фотографии
«Капитану Марвел» нашли режиссёров фотографии
«Капитану Марвел» нашли режиссёров фотографии
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