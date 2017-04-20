Кинофестиваль «Движение» закроется сериалом «Гоголь»

Стала известна внеконкурсная программа пятого Национального кинофестиваля дебютов «Движение», который будет проходить в Омске с 25 по 29 апреля
. Она состоит из двух секций: «Движение. Навстречу» и «Движение. Вектор». Первая представит панораму самых ожидаемых отечественных телесериалов. Среди них первый рэп-мюзикл на российском телевидении «Бонус» Валерии Гай Германики
, сериал режиссёра Алексея Смирнова «Садовое кольцо»
с Марией Мироновой
и Анатолием Белым
и пилотная серия телепроекта Нигины Сайфуллаевой «Детки»
в главной роли с Евгением Цыгановым
.
Фильмом закрытия фестиваля станет сериал «Гоголь»
продюсерской компании «Среда» и канала ТВ-3, который впервые в России выйдет в широкий прокат на большом экране.
Во внеконкурсной программе «Движение. Вектор» покажут не вышедшие в омский прокат российские фильмы. Омичи увидят альманах «Петербург. Только по любви»
, снятый женщинами-режиссёрами, участвовавший в конкурсе Венецианского кинофестиваля фильм Александра Сокурова «Франкофония»
и «Зоологию» Ивана И. Твердовского
, удостоенную множества международных призов.
Также в рамках фестиваля пройдёт специальный показ документальной картины «Кровавые бивни»
, за которую Сергей Ястржембский
был удостоен «Золотого орла».
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